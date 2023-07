Zwei Aichstetter Tennismannschaften steigen auf

Die Aichstetter Damen 1 steigen nach einer starken Saison (wieder) in die Bezirksliga auf. Nachdem sie letztes Jahr unglücklich in die Bezirksklasse abgestiegen sind, schafften sie diese Saison souverän den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse. Die Damen gewannen fünf von sechs Spielen und sicherten sich am letzten Spieltag gegen Steinhausen an der Rottum den Aufstieg in die Bezirksliga.

Auch die Damen 2 haben Grund zur Freude. Weil sie diese Saison mit einer Vierermannschaft anstatt wie letztes Jahr mit sechs Spielerinnen antraten, galt es, sich nach der Neueinstufung von der untersten Klasse nach oben zu kämpfen. Das ist den Damen in dieser Saison sehr gut gelungen. Sie konnten sich in den ersten fünf der sechs Spiele gegen ihre Gegnerinnen durchsetzen und sich so vorzeitig den Aufstieg in die Kreisstaffel 1 sichern.