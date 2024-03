Zuwachs beim Heimatverein Niederwangen

Zur Hauptversammlung konnte der Vorsitzende Berthold Riether in der Aula der Schule in Niederwangen 45 Mitglieder begrüßen. Im Totengedenken wurde den verstorbenen Mitgliedern Pfarrer Ludwig Endraß und Gründungsmitglied Monika Hoh gedacht. Der Mitgliederbestand im Verein ist auf 102 Personen angewachsen.

Schriftführer Benjamin Rießenberger erinnerte an die vielen Aktionen im Vereinsjahr 2023: Da waren neben der Vielzahl der „Backtage“ ein „Baumschneidekurs“, das „Schmücken des Dorfbrunnens zu Ostern“, die „Gemarkungsputzete“, das „16. Backhausfeschtle“, ein „Helferfest“, die Beteiligung beim „Maibaumstellen“ und am „Kinderferienprogramm der Ortschaft“, die erstmals stattgefundenen „Jedermanssingen“, die „Ausfahrt ins Stiftsarchiv nach St. Gallen und ins Appenzeller Land“, die „1.250-Jahr-Feier Hatzenweiler“, die „Pflege von Pfarrgarten und Dorfbrunnen“ sowie die Beteiligung am „Adventsmärktle“

Der „Backhausbericht“ von Gabi Rutka offenbarte rege Backtätigkeit im vergangenen Vereinsjahr: Neben den regulären Backtagen gab es weitere Sonderbacktage u.a. für Kindergarten, Ferienfreizeit Volkshochschule und Bewirtung zur 1.250-Jahrfeier von Hatzenweiler.

Kassier Manfred Hasel konnte in seinem Jahresbericht eine stolze Bilanz präsentieren. Es wurde ein Zugewinn verbucht. In dem soliden Gesamtbestand sind zweckgebundene Mittel zur Instandhaltung der Kalvarienbergkapelle und auch Spenden für Satzungszwecke enthalten.

Ortsvorsteher Roland Hasel dankte den Vereinsmitgliedern für die vielen Aktivitäten in der Ortschaft und die guten Zahlen. Auf Empfehlung der Kassenprüfer schlug er der Versammlung die Entlastung von Kassier und Vorstand vor, welche auch einstimmig durch die anwesenden Mitglieder erfolgte.

Bei den anstehenden Wahlen wurden unter der Leitung von Ortsvorsteher Roland Hasel gewählt:

1. Vorsitzender: Berthold Riether, stellvertretende Vorsitzende: Eva Frommknecht, Schriftführer: Peter Maier, Kassier: Manfred Hasel, Ausschuss: Diemut Bek, Simone Endraß, Andreas Klotz, Claudius Buchberger, Matthias Hensler. Ausgeschieden aus dem Gremium sind auf eigenen Wunsch Benjamin RießenberRießenberger, Susanne Peter und Gertrud Keller. Als Kassenprüfer wurden Andrea Hasel und Dominikus Natter bestimmt.

Im Anschluss zeigte Ortsheimatpfleger Peter Maier über die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres einen Bilderrückblick