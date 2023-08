Zeltlager der KjG gestartet

Am Sonntag, 30. Juli, startete das alljährliche KjG–Zeltlager der Kirchengemeinde St. Martin im Karlistal bei Altmannshofen. Über 70 Kinder aus Stadt und Land bezogen hier am Nachmittag für die nächsten zehn Tage ihre Zelte. Betreut werden sie in dieser Zeit von einem 22–köpfigen Team aus ehrenamtlichen Jugendleiter der KjG. Neben einem spannenden Programm hoffen sowohl die Kinder als auch das Team auf zuträgliches Wetter während des Zeltlagers, welches in den letzten Tagen etwas zu Wünschen übrig lässt. Bereits schon vor Ferienbeginn wurden die Zelte und das Material in mühsamer Arbeit ins Karlistal gebracht und in wenigen Tagen aufgebaut.

Das Zeltlager–Team weist an dieser Stelle darauf hin, dass unangemeldete Überfälle auf das Lager nicht erwünscht sind und ggf. zur Anzeige gebracht werden.