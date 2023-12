Zeit verschenken für Kinder in den Anden

Sie kommen alle aus Wangener Schulen. Alles Kinder im Alter von acht bis elf Jahren. Und alle brennen im Herzen für eine Verbesserung der Lebenssituation Gleichaltriger in Südamerika. Auf vier Wangener Weihnachtsmärkten setzen sie als „Eine-Welt-Sänger“ ein hör- und sichtbares Zeichen für ihr selbstloses Anliegen.

„Ich singe mit, weil ich erstens gern singe und zweitens den Armen damit helfen kann“, gewährt eine Neunjährige der Berger-Höhe-Schule Einblick in ihre Beweggründe. Ein Klassenkamerad ergänzt: „Mit dem Singen ist das bei mir nicht so rosig; Oma meint, es klinge falsch. Doch ich will einfach mit dabei sein und die Gruppe verstärken.“ Auch gut, jeder einzelne ist wichtig und eine Bereicherung.

Und dann stehen sie zu zweit, dritt, fünft oder gar zu acht neben dem Initiator mit der Gitarre und geben altvertraute Advents-, Nikolaus- und Weihnachtslieder zum besten. Gewiss ist die Vortragsqualität noch steigerbar, doch offensichtlich steht der Funke der Begeisterung ins Gesicht geschrieben und das Abmühen am Standort überzeugt so manchen Marktbesucher.

Vor allem dann, wenn kalter Ostwind die Näschen rötet, die Fingerchen sich schwer tun im Text-Umblättern, die Atemluft beim Singen wie eine Rauchfahne aufsteigt oder der Anorak mit der penetranten Feuchtigkeit zu kämpfen hat. Da ist dann aber auch der sichere Blick auf die Kinder und im rollierenden Wechsel huscht ein Teil der Durchfrorenen ins nächste Geschäft, zum Aufwärmen. „Ihr habt ja tollen Biss und und phänomenale Ausdauer!“, begeistert sich mancher Passant ob der Beharrlichkeit bei Wind und Schnee.

So wechselt dann auch die eine und andere Münze ihren Besitzer, der Füllstand im Kässchen im Aufwärtstrend. „Hoffentlich hat sich euer Einsatz bei diesem Sauwetter auch richtig gelohnt!“, schüttelt eine schicke Dame den Schnee vom Schirm und begibt sich im erhobenem Daumen weiter zum nächsten Würstchenstand. „Ich hätte noch eine Stunde weitersingen können“, lässt die elfjährige Magdalena der GMS Wangen die anderen teilhaben an ihrer Verfassung nach Ende ihrer Einsatzzeit.

Was letztlich zusammen gekommen ist, erfahren die Kinder in der ersten Schulwoche nach den Ferien von den Schulleitern der Berger-Höhe-, Gemeinschafts- und Realschule. Gewiss verbunden mit lobenden Worten der Projektleiter von „Kinderhilfe La Flora“ und „Bolivienhilfe Independencia.“