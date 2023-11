Zahlreiche Besucher beim gemeinsamen Herbstkonzert

Die beiden Musikkapellen Gebrazhofen und Herlazhofen luden am Samstag, 11. November, zum gemeinsamen Herbstkonzert ein.

Mit dem Konzertmarsch „Sympatria“ eröffnete die Musikkapelle Herlazhofen unter der Leitung von Fabian Fischer den Konzertabend. Mit „Adventure“ hat Markus Götz Filmmusik für Abenteuerfilme geschaffen. „Wir nehmen Sie mit auf eine kleine Abenteuerreise, in der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind“, versprach die Musikkapelle. Mit dem „Bon Jovi Rock Mix“ haben die Musikanten es geschafft, ihre Zuhörer in den Bann der berühmten Rockband zu ziehen. Aber auch die bekannte Melodie von „Forever Young“ hinterließ reihenweise einen Ohrwurm bei den Konzertbesuchern. Die eingeforderten Zugaben „The Story“ und „Almtaler Polka“ rundeten den ersten Konzertteil erfolgreich ab.

Zu Beginn des zweiten Konzertteils nahm der Herlazhofer Dirigent und Kreisverbandsjugendleiter Fabian Fischer die Ehrungen vor. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle sowie der Ortsvorsteher Siegfried Edelmann übergaben die Ehrennadeln und die Urkunden. Insgesamt wurden 13 Musikanten für 240 Jahre aktives Musizieren geehrt.

Die Musikkapelle Gebrazhofen ist derzeit auf der Suche nach einem Dirigenten. Damit dieses Konzert stattfinden konnte war es grundlegend, einen Dirigenten ausfindig zu machen. Die Freude war groß, Roland Braun für den Taktstock am Konzert gewinnen zu können.

Die musikalische Reise begann in der Rubrik der englischen Volksmusik mit dem Stück „Folk Song Suite“. Weiter geht es nach Tirol in das Jahr 1809 zum Tiroler Volksaufstand. In drei Sätzen beschreibt die Suite „Tirol 1809“ von Sepp Tanzer die sich zuspitzende Situation, den Aufmarsch sowie die Siegesfanfahre. Das Stück „Lord Tullamore“ ließ die Zuhörer durch technisch anspruchsvolle und gefühlvolle Passagen an das irische Dorf Tullamore und dessen gut gereiftem Whiskey denken. Die Reise endete in der Unterwelt. Mit dem Musicalklassiker „Tanz der Vampire“ versprach die Musikkapelle Gebrazhofen mit viel Biss und schwarzem Humor imposante Rhythmen und einen grandiosen Abschluss.

Projektdirigent Roland Braun betonte die Schwierigkeit ein Konzert in so kurzer Zeit vorzubereiten, in welcher sich Musikanten und Dirigent erst noch kennen lernen müssten. Mit einer erfolgreichen Probenarbeit und einem guten Zusammenspiel sei ein so anspruchsvolles Oberstufenkonzert möglich gewesen.