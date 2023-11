Wunderschöne Hubertusmessen mit Leutkircher Jagdhornbläsern

Die Sonntagsmessen am 29. Oktober in St. Martin Leutkirch und am 5. November in Maria Steinbach wurden traditionsgemäß als Hubertusmessen gefeiert. Die Jagdhornbläsergruppe mit Musikern aus dem Raum Leutkirch bereicherte die Gottesdienste mit wundervollem Klang. Die Akustik in der reich geschmückten Barockkirche von Maria Steinbach war überwältigend. Pater Hubert Veeser zelebrierte hier die Hl. Messe und erzählte zu Beginn die Legende des Hl. Hubertus, der erst gar kein guter Mensch war und keine Regeln kannte. Als er an einem Karfreitag zum Jagen ging, begegnete er Jesus Christus in Form eines leuchtenden Kreuzes zwischen dem Geweih eines Hirsches, den er schießen wollte. Er änderte sein Leben radikal und wurde später Bischof von Lüttich/Niederlande.

Auf die Begegnung mit Jesus komme es auch heutzutage bei jedem Einzelnen an, sagte Pater Hubert Veeser, man solle sich von Jesus berühren lassen und als Christ authentisch leben. Auch das Evangelium von den Pharisäern, die den Glauben zwar lehren, aber ganz anders leben, „übersetzte“ Pater Hubertus auf die heutige Zeit. Die Frohe Botschaft verkünden, glauben und danach leben sei besser als jede „geheuchelte Frömmigkeit“, ohne Taten folgen zu lassen, besonders gelte dies für die Verantwortlichen in der Kirche.

Als Schlusslied erklang „Großer Gott“, das von allen Gläubigen in Begleitung der Jagdhornbläser gesungen wurde. Es gab auch noch eine Zugabe. Die Leitung des zwölfköpfigen Bläserensembles hat seit über 20 Jahren Sandra Prinz aus Beuren. Der Schützenverein „Eichenlaub“ von Maria Steinbach stellte die Ministranten bei dieser Messe. Beiden Vereinen wurde gedankt und sie erhielten Beifall.

In Leutkirch war das Wetter sonnig und so konnten die Jaghornbläser noch ein kleines Standkonzert vor der Kirche am Marienplatz geben. Die vielen Zuhörer dankten mit Applaus ob der schönen Melodien.