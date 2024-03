Es gießt in Strömen, aber das kann der Stimmung in der Schule und der Turnhalle in Wuchzenhofen nichts anhaben, wo sich am Samstag rund 230 ehrenamtliche Rotkreuzler aus den sieben Ortsvereinen des Kreisverbands zum 19. Helfertag getroffen haben. Zu Fort- und Weiterbildungen, aber auch zum kameradschaftlichen Austausch. „Und der ist einfach extrem wichtig“, ist Kreisgeschäftsführer Jörg T. Kuon überzeugt.

Unseren tollen Zusammenhalt, ohne den es im Rotkreuzalltag nicht funktionieren würde, festigen wir unter anderem auf solchen Treffen. Jörg T. Kuon

Aber nicht nur Kameradschaft wird gepflegt, die Liste der Themen für Fort- und Weiterbildungen ist bunt und lang.

Stempel und Kleber sammeln ist gefragt

Kreisbereitschaftsleiterin und Organisatorin Monika Brugger hat im Vorfeld wieder 25 Vorträge, Kurse und Themen zusammengestellt, die von der Erstversorgung über die Besichtigung des Ulmer Intensivbuses, mit dem gleichzeitig vier Intensiv-Patienten verlegt und transportiert werden können, bis hin zum aktuellen Thema K.O.-Tropfen reichen. „Dieses Thema haben wir derzeit immer wieder, vor allem an der Fasnet“, berichtet Brugger. Allein 100 Anmeldungen lagen ihr im Vorfeld für den Vortrag eines Biotechnologen vor.

Großes Interesse gab’s für eine Führung durch den Ulmer Intensivbus. (Foto: Christine King )

Stempel und Kleber sammeln ist den ganzen Tag über gefragt. Um als ehrenamtlicher Helfer im professionellen Rettungsdienst arbeiten zu können, müssen jährlich 30 Stunden anerkannte Fortbildungen geleistet werden. Die Referenten kommen aus den Ortsvereinen, aber auch von weiter weg. Der Mediziner Rolf Erbe ist extra aus Berlin angereist und referiert über die Themen „Elektromobilität - Gefahren und sicherer Umgang“ sowie über „Anschlag und Amokfahrt“. Unter anderem konnten Notärzte, Feuerwehrfachleute, Polizisten, Heilpraktiker und auch wieder ein Karatelehrer gewonnen werden.

Bunte Themenauswahl

Die Themenauswahl ist bunt, für jeden Teilnehmer ist etwas dabei. Alltägliche Themen wie „richtiges Tapen“ oder „Resilienz“ sind genauso zu finden wie die Spezialthemen „Nutri-Score“ oder „Rettung aus dem Reisebus“. Wichtig, so der gemeinsame Tenor der Referenten, sei doch, dass man aus früheren Einsätzen lernen und sich sogar eventuell vorbereiten könne.

Mittagsessen, Kaffee, Gespräche auf den Fluren ergänzen diesen informativen und erlebnisreichen Tag, den sich die Ehrenamtlichen schon lange frei gehalten haben. Auch zahlreiche Jugendliche vom Jugendrotkreuz sind dabei. Auch sie haben sich diesen Samstag freigehalten.

Von Nachwuchssorgen also keine Spur? „Nein, wir mussten sie sogar in zwei Schichten einteilen, damit alle mitmachen können“, erzählt Monika Brugger. Viele von den Kindern und Jugendlichen waren nachmittags bei der Selbstverteidigung, wo Tricks gezeigt und danach selbst geübt werden durfte. Denn Spaß haben, darf man an Rotkreuz-Helfertag natürlich auch.