Wintertour zum Abschluss der Wandersaison

Ende November starteten vierzehn Bergmädels und die beiden Wanderleiterinnen Ursula Quix-de Hesselle und Beatrix Maucher an der Kletterhalle in Kempten zur letzten Wanderung der Saison 2023. Bei tollem Winterwetter wanderte man durch den Kalbsangsttobel und über verschneite Wiesen rund um den Mariaberg. Immer wieder bestaunte man das Panorama der Berge bei klarstem Föhnwetter bis hin zur Zugspitze. Durch den Winterwald stieg die Gruppe zum Herrenwieser Weiher ab, um von dort über den Alpenvereinsweg weiter zu wandern. Dieser schmale Waldpfad führte die Gruppe vorbei an den malerischen Wasserfällen und Schluchten zurück zum Ausgangsort an der Kletterhalle. Bei Kaffee und Kuchen im Bistro ging ein perfekter Tag voller Naturgenuss und geselliger Momente zu Ende, und damit eine gelungene Wandersaison.

