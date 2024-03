Willerazhofer Jungmusikanten erlebten ein erfolgreiches Jahr

Der musikalische Nachwuchs der Musikkapelle Willerazhofen hatte im Jubiläums-Jahr der Kapelle 2023 einen besonders ereignisreichen und vollen Terminkalender. Neben der tatkräftigen Mitarbeit beim Bau des neuen Proberaums bei der Turn- und Festhalle kam die musikalische Aus- und Weiterbildung und vor allem der Spaß nicht zu kurz. Anfang Mai 2023 gingen die Jugendleiterin Tabea Einsiedler und Jugendvertreter Florian Buffler mit einer 17-köpfigen Jungmusikantenschar zum Freizeit- und Probe-Wochenende nach Mellatz/Kreis Lindau zu einer urigen Hütte. Während „die Großen“ fleißig für das bevorstehende Jugendkritikspiel probten, stand für die fünf Jüngeren das gegenseitige Kennenlernen und Spaß im Vordergrund. Das Rahmenprogramm mit Fußball-Golf in Opfenbach und gemeinsames Döner-Kochen war bei schönstem Frühlingswetter ein tolles Erlebnis.

Beim Tag der Bläserjugend im Mai 2023 in Berg bei Ravensburg stellte sich das kleine Jugendorchester unter der routinierten Leitung von Dirigent Manfred Schuhmacher den Wertungsrichtern, und überzeugten durch ihre hohe Musikalität bei der Darbietung zweier anspruchsvoller Musikwerke. Das Ergebnis, ein hervorragendes „Sehr gut“, wurde abends mit einer Grillparty ordentlich gefeiert. Nach zweiwöchiger Vorbereitung Anfang August 2023 absolvierten zehn Jungmusikanten den D-2-Lehrgang, allesamt mit sehr guten Noten. Das Abschlusskonzert fand dann in der Gemeindehalle Haisterkirch statt.

Einen großen Auftritt hatten die jungen Nachwuchs-Künstler beim musikalischen Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten, ein fulminantes Show-Konzert in der Leutkircher Festhalle Anfang 2024. Mit einem Soli-Auftritt auf dieser Bühne konnten sie in der zwei Mal ausverkauften Festhalle mit schon recht professionellen Spiel begeistern. Die Jüngsten der Jungmusikanten-Truppe hatten viel Spaß dabei, in Kostümen verkleidet, passend zu Musikstücken durchs Publikum zu tanzen.

Im Januar 2024 ging es gleich mit dem Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ in Ravensburg weiter. Nachwuchs-Hornistin Leni Schuhmacher trat nach intensiver Vorbereitung in der Altersstufe 3 mit drei ausgewählten Stücken an. Durch ihre gute Leistung und der hervorragenden Begleitung von Anette Jakob am Klavier erspielte sie sich den 1. Preis und qualifizierte sich damit für den Landeswettbewerb in Offenburg im März. Infos: www.mk-willerazhofen.de