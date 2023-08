Wie im Märchen: Drei Begegnungen

Aus einer kleinen Idee wurde ein großes Kooperationsprojekt, bei dem die zwei Schulen sich dreimal begegnet sind. Die Zahl „drei“ ist auch im Märchen eine magische Zahl, aber von vorne.

Es waren einmal elf Lesescouts (leider nicht zwölf wie die Feen bei Dornröschen) aus dem Rupert–Neß-Gymnasium, die immer schon für Neues rund um Leseförderung zu begeistern waren, und so nahm im Herbst 2022 unter der Leitung von Heidi Schubkegel, Deutschlehrerin am RNG, das Projekt „RUPERTs Lesescouts stellen vor“ langsam Fahrt auf. Denn die Lesescouts schlossen sich dafür der bundesweiten Initiative für Leseförderung, den „Literanauten“, an.

Aus den für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2022 nominierten Kinderbüchern haben wir fünf Titel ausgesucht und gelesen, um diese der sechsten Klasse von Christina Witzemann aus der Realschule vorzustellen und dadurch die Leselust zu wecken.

An einem Freitag im Oktober waren wir bereit, unsere Gäste bei Kuchen und Getränken zu empfangen und die Bücher zu präsentieren und sie anschließend zum Lesen mitzugeben. Wir haben verschieden Formate vorbereitet: die klassische Buchvorstellung mit Plakat, das Plakat mit geheimnisvollen Klappen, unter denen die Informationen standen, aber auch das Präsentieren anhand von Gegenständen, die zum Inhalt passen. Der Nachmittag war rundum gelungen.

Vom Lesefieber gepackt ging es schon am nächsten Tag gemeinsam zur Buchmesse nach Frankfurt. Das war ein tolles Erlebnis! Jeder ist mit so vielen Eindrücken am Abend nach Hause gefahren — ob von einer Autorenlesung, einer Signierstunde, einem Stand seines Lieblingsverlages, von der Größe der Messe oder von allem zusammen.

Ein Sechstklässler hat sich daraufhin das Buch „Gangster müssen clever sein“ von Kirsten Boie besorgt, aus dem sie auf der Buchmesse vorgelesen hat, um es unseren Lesescouts vorzustellen. Ja, richtig: Es folgte noch einmal ein gemeinsames Treffen im Mai. Diesmal waren wir Lesescouts in die Realschule eingeladen und wir waren begeistert davon, was uns vorgestellt wurde! Außer dem bereits erwähnten Schüler präsentierten zwei Schülerinnen ihre Lieblingsbücher. Das war so abwechslungsreich, dass es unser Projekt richtig schön abgerundet hat.

Für die Schüler der beiden Schulen gilt jedenfalls: Und wenn sie nicht anderweitig beschäftigt sind, dann lesen sie noch heute.