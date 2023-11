Wie die Zeit vergeht ‐ Jahreskonzert des Männerchor Beuren

„ Wie die Zeit vergeht“, unter diesem Motto führte der Männerchor Beuren vergangenen Samstag das Jahreskonzert durch.

Zunächst entführte der Männerchor die Zuhörer in die Welt der Berge und präsentierte einen Klassiker des Chorgesangs. Das Ticken der Uhr, dargestellt vom Doppelquartett des Chores, mahnte dabei immer wieder die Vergänglichkeit der Zeit an. Das Lied „Kein schöner Land“ erschien in neuem Gewand . Der Text von Oliver Gies thematisierte, dass wichtige Errungenschaften unserer Gesellschaft zeitweise bedroht sind, wie Meinungsfreiheit und Demokratie. Er mahnt in seiner letzten Strophe: „Am Ende gibt es weit und breit neben dem einen Planeten keinen, der uns vereint. Um uns zu finden wohl unter Linden zur Abendzeit.“

Auch die äußere „Freiheit“ (Marius Müller Westernhagen) ist der Zeit unterworfen und oftmals bedroht, hier forderten die Sänger kraftvoll und mit aktiver Gestik auf, sich für sie einzusetzen.

Erstmals wagte sich das Doppelquartett des Chores aus der Deckung und trug den Jodler „Der Verliebte“ vor, acapella, stimmungsvoll und in klarer Intonation.

Nachdem Moritz Reutlinger die traditionelle Melodie des Liedes „Die Gedanken sind frei“ angestimmt hatte, hoben die Sänger in einem pfiffigen, polyphonen Satz des Liedes von Alwin Schonen, unterschiedliche Aspekte des Textes neu hervor. Gegen Ende des Stückes fand sich das Doppelquartett in harmonischen Kadenzen ein, um Freude über die Freiheit der Gedanken zu äußern.

In dem sehr gefühlvoll vorgetragenen Lied „Übern See“ von Lorenz Maierhofer fanden Chor und Doppelquartett zusammen, fein abgestimmt und begleitet durch Akkordeonistin Lena Enderle.

Öfter mal eine „Auszeit“ zu nehmen, dazu forderte „Westerland“ von den „Ärzten“ auf, beschwingt, mit Bade- Utensilien ausgestattet und begleitet am Flügel von Dirigentin Renate König, machte das Doppelquartett Stimmung im Saal.

Mit unterhaltsamen Einlagen setzten Fenja Gögler und Moritz Reutlinger, wie auch die Sänger, immer wieder Impulse zum Thema des Abends. „Man kann die Zeit zwar heutzutag ganz exakt messen, doch sie trotzdem verträumen verschlafen vergessen, drum haben auch die alten Lateiner scho´ g´sait: Carpe diem, nutze die Zeit „, so zitierte Vorstand Werner Sommerer aus dem Gedicht von Rösle Reck.

Das Publikum belohnte Chor, Darsteller und Doppelquartett mit herzlichem und langanhaltendem Applaus.