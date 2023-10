Westernmusik und Comedy im Kultur- und GemeindeTREFF

Als dritte Veranstaltung beim Kulturherbst in Tautenhofen gab es einen sehr unterhaltsamen Abend mit dem Blechblas-Ensemble „Verstehen Sie Brass?“, sieben Tonkünstler aus der Region Leutkirch. Und da ist so ziemlich alles dabei, was gefällt: Reinrassiger Brass, flotte Polkas, anmutige Walzer oder mal ein hymnenhafter Choral, dann wieder flotte Tanz- und Unterhaltungsmusik.

Zwischen den Stücken wird ziemlich Theater bzw. Comedy gemacht. Es sind die Grimassen, die Mimik und Gestik, ja manchmal auch Akrobatik, mit wenig Worten sagen sie alles und amüsieren das Publikum köstlich. Seit mehr als zehn Jahren stehen sie auf den Bühnen der (Allgäuer) Welt. Sie spielen teils auf antiken Instrumenten und nicht wenige switchen zwischen Posaune, Tenorhorn, Trompete hin und her und so mancher Ton ist auch mal bewusst schräg.

Eines der unverkennbaren Specials des Ensembles ist wortwörtlich das „Spiel der Zeit-Lupe“. Erstens sehen die Zuschauer die Gags sehr genau, zweitens tun die schlagkräftigen Teile (eines Instruments) nicht so weh, wie man meint, und drittens sieht das Ganze sehr „kuuuhl“ aus. Fast- oder ganz Umfallende werden netterweise von anderen Bandmitgliedern abgefangen oder gestützt, wobei mancher auch im Liegen weiterspielt, oder gar komplett liegen bleibt, bis er mit zwei Trompeten wiederbelebt wird. Mund-zu-Mund-Beatmung schätzen Westernhelden überhaupt nicht, eher ein ehrenhaftes Duell in der Mittagshitze der Prärie, bzw. im Kultur- und GemeindeTreff.

Indianer-Häuptling Mannetou, Manfred Schuhmachers Parodie auf die gute, stets gerechte Rothaut Winnetou, spielte zusammen mit dem vermeintlichen Greenhorn Old Schmetterhand (Manuel Haag), der ebenfalls die hohen Töne an der Trompete exzellent meisterte. Als dritter Trompeter trat Christian Wolf, alias Charles Bronson (Spiel mir das Lied vom Tod) auf. (Mike) Langegger, alias Billy the Kid, wirkte ziemlich erwachsen mit seiner großen Tuba, die er meisterhaft spielte. Dietmar Schuhmacher am Waldhorn mimte den Bösewicht, der mehr Party wollte.

Florian Weder mit Pokerface trat als Scharfschütze gegen den BOSS der Band, Thomas Wolf (Posaune), auf, der alle Titel arrangiert. Es gab viel Applaus und Zugabe-Wünsche an diesem sehr unterhaltsamen Abend. Die letzte Kulturherbst-Veranstaltung ist am Samstag, 14. Oktober, 20 Uhr mit den „Heggelbacher Stadelmusikanten“.