Wenn sich italienische Jungs auf Leberkäs stürzen …

Der Austausch zwischen Kißlegg und dem norditalienischen Fontanellato nimmt nach der Pandemie wieder richtig Fahrt auf. Das wurde bei der Mitgliederversammlung der Deutsch-Italienischen Gesellschaft (DIG) am 7. März in Sontag’s Restaurant deutlich: Thilo Cristante als Vorsitzender konnte den rund 45 erschienenen Mitgliedern vor allem über viel versprechende Projekte im Jugendbereich berichten. So plane das Jugendblasorchester im Oktober mit bis zu 60 Jugendlichen eine Konzertreise und gemeinsame Auftritte mit den italienischen Kollegen. Noch im März reisen rund 20 Realschüler nach Fontanellato, um vor Ort intensiv Italienisch zu lernen. Im Jahr 2025 soll ein Gegenbesuch stattfinden. Online findet bereits Unterricht statt, über die Sozialen Medien gebe es bereits eine Reihe von Kontakten.

Als große Herausforderung habe sich im Sommer 2023 die umfassende Betreuung der insgesamt sechzigköpfigen Delegation zum Krumbach-Cup erwiesen. Dankbar gewesen sei man für die Unterstützung seitens der SG Kißlegg wie der Gemeinde bei der Verpflegung. Die habe für den Abend im Strandbad etwas Sorgen bereitet, wegen der mediterranen Geschmacksnerven. „Unbegründet“, so Cristante. „Die Nachwuchskicker stürzten sich wie die Wilden auf die Leberkässemmeln“. Wobei auch ältere Semester sich im Spätsommer an Kißlegger Spezialitäten erfreuen konnten: Für ein kleines Bierfest in Fontanellato hatte ein Händler sogar Kristallweizen organisieren können.

Alex Bachmann, 2. Vorsitzender, erläuterte schließlich das geplante Programm für 2024, „mit dem wir uns breiter aufstellen wollen“. Es enthält neben den „Klassikern“ wie dem Spaghettiessen und der Teilnahme an Straßenfest und Weihnachtsmarkt, auch einen neu zu gründenden Stammtisch im „Dolce Vita“. Für die Kißlegger 1200-Jahr-Feier Anfang Juni hofft die DIG auf den Besuch einer Partner-Delegation. Um sich mit italienischer Landschaft und Lebensart näher beschäftigen zu können, seien sogar kurze Trips zu den norditalienischen Seen oder auch nach Fontanellato in Planung. „Ein sehr gutes Gefühl“ angesichts der vielen Projekte, aber auch des „herzlichen Miteinanders“ mit den Italienern brachte schließlich Bürgermister Dieter Krattenmacher zum Ausdruck. Er leitete auch die turnusmäßig notwendigen Wahlen, bei denen Carmen Cristante als Schriftführerin und Monika Mader als Beisitzerin für je weitere zwei Jahre bestätigt wurden