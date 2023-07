Weltweite Nachfrage für Alleskönner aus Wangen

Im Rahmen der Erkundung von heimatlichen Firmen besuchten die Rollstuhlfahrer und Behinderten der Fraternität die Firma Zoller+Fröhlich im Industriegebiet Atzenberg. Die Anfänge der Firma markiert das Jahr 1963, wo in der Gegenbaurstraße (früher Buchdruckerei Nusser) der Metaller Hans Zoller und der Elektriker Hans Fröhlich als dicke Schulfreunde im Kohlekeller den Sprung in die Selbständigkeit wagten. Mit Vergrößerung des Betriebes siedelte man drei Jahre später um auf den vorderen Atzenberg, „hinter uns war gleich der Wald“, weiß der jetzige Firmenchef Dr.-Ing. Christoph Fröhlich noch von seinem Vater. Entwickelt und gefertigt wurden seit den Anfangsjahren Schaltschränke als komplexe Steuerungssysteme für Anlagen in der Automobil- und Prozessindustrie, sowie der Luft- und Schifffahrt. So empfängt z. B. ein moderner Schweißroboter seine Befehle durch diese intelligenten Systeme, die auf dem Wangener Industriegebiet nach Maß schlüsselfertig entstehen und weltweiten Absatz finden. Ende der 60er Jahre kam als weiteres Firmenstandbein des Elektrotechnik-Unternehmens die Erfindung und Herstellung von Aderendhülsen hinzu. Diese gibt es in diverser farblicher Ausführung in unterschiedlichen Querschnitten und verschiedenen Anschlusslängen für die Kundschaft. Nicht weniger als 1,8 Milliarden Stück dieser Patententwicklung verlassen im Dreischichtbetrieb jährlich das Allgäustädtle! Verarbeitungsmaschinen für diese Produkte komplettieren das Angebot der Firma. „Goht it“ - des gibt's it!" gemäß diesem väterlichen Grundsatz sah Sohn Christoph nach seinem Unistudium ein großes Potenzial für die Firma in der aufkommenden Lasermesstechnik. Bereits zwei Jahre nach seinem Einstieg ins Unternehmen (1994) platzierte der findige Tüftler einen Laserscanner für die Bahnvermessung. Heute trägt der patentierte 3D-Laser einen wichtigen Teil zum Unternehmensumsatz bei und steht für die Etablierung in der Weltspitze. Ob Vermessung von historischen Bauten, Burgruinen, Bergwerken, Ölplattformen, Offshore- und Industrieanlagen, für Streetview oder die Rekonstruktion eines Unfallgeschehens: die Anwendungsmöglichkeiten dieses Alleskönners sind gigantisch! „Eine phänomenale Begegnung! Unglaublich, was hier geschieht“, resümierte ein Rollifahrer den Nachmittag. Wertschätzung und Herzlichkeit boten auch beim geradezu fürstlichen Kaffeetisch die wohltuende Ebene.

