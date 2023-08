Weltweite Nachfrage für Alleskönner aus Wangen

Die Zielgruppe der Fraternität Wangen sind Menschen mit Behinderung. Beeinträchtigungen können durch einen Unfall oder eine Krankheit entstanden sein, manchmal bestehen seit der Geburt. Meistens führte dies zum Ausscheiden aus dem Berufsleben — oder war von Vornherein nie möglich.

Die Gestaltung des Lebens mit einer Behinderung erfordert eine ungleich größere Kraftanstrengung und bindet die meisten Kräfte aufs leidliche Zurechtkommen. Vielfach kann das zur Einschränkung des Interessenhorizontes führen, denn größere Vorhaben sind oft nur mit unverhältnismäßigem Mehraufwand zu erreichen.

Doch Resignation ist für sie keine Lösung. „Solange ich im Kopf noch richtig da bin, solange bringt mich keiner auf ein Abstellgleis“, bringt es Rollifahrer Helmut für viele andere auf den Punkt und strotzt — trotz 45–jährigem „Rollstuhl–Jubiläum“ — vor Dynamik und Lebensfreude. „Wenn wir schon nicht schaffen können, dann wollen wir wenigstens wissen, wie es in den heimischen Betrieben zugeht und was hier gemacht wird!“

Eine hilfreiche Wegweisung für das Organisatorenteam der Fraternität für die Gestaltung der Begegnungen! So stehen immer wieder Rundgänge durch Firmen in Wangen und Umgebung auf dem Jahresprogramm. Unlängst führte der Weg ins Industriegebiet Atzenberg zu Zoller+Fröhlich. Was entsteht hier hinter den Fassaden der Werkshallen?

Aus kleinen Anfängen in einem gemieteten Kohlekeller entstand in den letzten 50 Jahren ein namhaftes Elektrotechnik–Unternehmen mit drei Standbeinen: Bau von Schaltschränken für die Industrie (z. B. Steuerung von Schweißrobotern), Produktion von Ader–Endhülsen (1,8 Mrd. Stück jährlich) sowie Entwicklung eines 3D–Laser–Scanners (etwa zur Vermessung von Industrieanlagen, Bergwerken, Ölplattformen oder der Rekonstruktion eines Unfallgeschehens).

Beim Rundgang durch die Produktionsanlagen im laufenden Betrieb erhielten die Besucher ein vortreffliches Bild eines hochmodernen Fertigungsablaufs, bei dem qualifizierte Ausbildung, hohe Motivation und exzellentes betriebliches Management als tragende Säulen eines erfolgreichen Unternehmens stehen.

„Eine phänomenale Begegnung! Unglaublich was hier geschieht“, resümierte ein Rollifahrer den Nachmittag. Wertschätzung und Herzlichkeit boten auch beim geradezu fürstlichen Kaffeetisch mit Firmenchef Christoph Fröhlich die wohltuende Ebene.