Weitester Luftballon flog bis ins Salzburger Land

Nachdem auch in diesem Jahr traditionell wieder zum Abschluss des Kinderfestes rund 500 Luftballons in die Luft gestiegen sind, wurden aus den 50 Rückläufern die glücklichen Gewinner ermittelt und die Preise übergeben.

Der am weitest geflogene Luftballon wurde in 232 Kilometer Entfernung im Salzburger Land gefunden. So gingen die zwei Tageseintrittskarten für das Ravensburger Spieleland an Familie Miller nach Hohenstein-Ernstthal.

Die Familienkarte in das Erlebnisbad Cambomare in Kempten ging an die Geschwister Lea und Fabian Siegli aus Isny, deren Luftballon stolze 154 Kilometer zurück gelegt hat.

Die drei Kindereintrittskarten in das Erlebnisbad Aquaria in Oberstaufen gingen an Niclas Lingott, Liah Hirsmüller und Mirja Schmucker. Auch ihre Luftballons wurden rund 100 Kilometer entfernt von Isny gefunden.

Der Förderverein der Grundschule am Rain sowie die Kinderfestkommission gratulieren allen Gewinnern recht herzlich und bedanken sich für die zahlreiche Teilnahme. Auch den Sponsoren, dem Ravensburger Spieleland, dem Erlebnisbad Cambomare und dem Erlebnisbad Aquaria, gilt ein besonderer Dank für die großzügige Unterstützung.

Mit dem Verkaufserlös wird der Grundschulchor der Grundschule am Rain finanziert, der auch bei der Kinderfesteröffnung im Kurhaus zu hören war und der den Kindern sehr viel Freude bereitet. Der Förderverein freut sich, den Kindern die kostenlose Teilnahme ermöglichen zu können.