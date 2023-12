Weiterbildung Naturerlebnispädagoge durch WaldAkademie Wangen

An sechs Wochenend-Modulen bieten die Referenten der WaldAkademie Wangen im Jahr 2024 zum vierten Mal einen spannenden Einblick in die vielseitige Inhalte der Natur- ,Wald- und Erlebnispädagogik. Angesprochen sind alle, die im pädagogischen Bereich mit Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen arbeiten. Wir vermitteln Inhalte und Methoden zu den Themen Wald, Tiere, Pflanzen, Kräuter, Märchen und Geschichten, Seilelementen und -spielen, Feuertechniken, Schnitzen, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit mit Kindern umsetzen und anwenden können. Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und geben Ihnen gerne weitere Auskünfte über die Weiterbildung. Die Weiterbildung beginnt im Juli 2024. Termine und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf unserer Webseite www.waldakademie-wangen.de.

