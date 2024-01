Weihnachtsfeier in der Tagespflege Bad Wurzach

Die vorweihnachtliche Zeit wurde in der Tagespflege mit einer Weihnachtfeier gefeiert. Während der gesamten Adventszeit wurde das Weihnachtsgebäck mit den Tagegästen gebacken. Zudem wurden Weihnachtsdekoration und Christbaumschuck gebastelt.

Eingestimmt wurde die Weihnachtsfeier nach dem Frühstück in dem schön dekorierten Pater-Jordan-Saal. Durch die Weihnachtsgeschichte erinnerten sich die Tagesgäste an die früherer Herbergssuche. Der Wortgottesdienst mit Kommunionempfang wurde von Gerlinde Strahl geleitet. Frau Lendt begleitete die Weihnachtslieder an der Gitarre. Es war eine sehr besinnliche und feierliche Stimmung.

Abgerundet wurde die Weihnachtsfeier mit einem festlichen Mittagessen und anschließenden Punsch und Weihnachtsgebäck.

Zum Höhepunkt des nachmittags kam ein Oboist, der die Tagesgäste mit seinen Klängen verzauberte. Über ein Weihnachtsgeschenk freute sich jeder Tagesgast.