Weihnachtsfeier bei der Lebenshilfe

Kißlegg: Am vergangenen Samstag war die Weihnachtsfeier bei der Gruppe in Kißlegg von der Lebenshilfe Württembergisches Allgäu. Die Vorstandschaft besucht im Wechsel die einzelnen Gruppen bei ihren Weihnachtsfeiern. Auf Einladung von Eva-Maria Maier, der Gruppenleiter der Gruppe in Kißlegg kam Sven Stöckle, einer der drei neuen Vorstände der Lebenshilfe nach Kißlegg, um bei der Weihnachtsfeier dabei zu sein.

Bei Kaffee und Kuchen, sowie Weihnachtsgebäck gab es von einzelnen Mitgliedern verschiedene Programmpunkte. Die Stubenmusik Kißlegg hat die Weihnachtsfeier der Kißlegger Gruppe musikalisch mit schöner Weihnachtsmusik begleitet.

Für das Vorstandsmitglied Sven Stöckle der zu Beginn der Weihnachtsfeier ein Grußwort gesprochen hat, war es sehr beeindruckend zu hören und zu sehen, welche vielseitige gerade musikalische Talente in der Gruppe in Kißlegg zu finden sind.

Viele wunderschöne musikalischen Einlagen waren von verschiedenen Mitgliedern der Gruppe zu hören.

Es war eine sehr schöne Weihnachtsfeier.

Im Namen der Vorstandschaft ein großes Dankeschön an alle, die diesen wunderschönen Nachmittag möglich gemacht haben.