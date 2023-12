Weihnachten am Kamin in der Realschule

Zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest hatte die Fachschaft Musik zu einem Konzert unter dem Motto „Weihnachten am Kamin“ eingeladen. Mit einer bunten Mischung aus Musik der jeweiligen Arbeitsgemeinschaften, Weihnachten aus anderen Ländern und Aufführungen der Theater-AG gestalteten die Schülerinnen und Schüler einen abwechslungsreichen und gelungenen Abend. Die weihnachtlich und stimmungsvoll geschmückte Aula in der Realschule war so gut gefüllt, dass viele Zuhörer keinen Sitzplatz ergattern konnten.

Nach der Begrüßung der Schülersprecher Emma Weiß und Ben Brauchle folgte ein buntes Kaleidoskop an Beiträgen. Die Klasse 6c unter der Leitung von Musiklehrer Oliver Frommknecht stimmte musikalisch auf Weihnachten ein, ebenso der Schülerchor und die Schulband. Beiträge der Theater-AG sowie eine Lichtershow der Klasse 6 und der Interaktive Weihnachtskalender der Klasse 7c rundeten das 90-minütige Programm ab, ehe Schulleiter Heiko Kloos allen Mitwirkenden dankte. Nach Mark Twain, „wer sich selbst eine Freude machen will, sollte versuchen anderen eine Freude zu bereiten“, stellte er fest, dass dies allen Beteiligten gelungen war.

Das Finale mit der Bläser-AG unterstützt durch Lehrkräfte und ergänzt durch den Schülerchor stellte spiegelte das gute Miteinander von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften dar.

Eine Freude bereiteten die vielen Gäste auch dem Kinderhilfeverein La Flora, der die Spenden des Publikums und den Verkaufserlös für sein Hilfsprojekt erhält.