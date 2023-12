Zwei gewaltig ausdrucksstarke Stimmen waren kürzlich auf der Bühne des Leutkircher Bocksaals zu erleben. Jutta Klawuhn, Schauspielerin am Theater Ravensburg, las aus den „Vagina-Monologen“ der New Yorkerin Eve Ensler. Begleitet wurde sie dabei von Sabine Essich - mit ihrem eindringlichen, mitreißenden Gesang und auf ganz unterschiedlichen Instrumenten.

Wenn Jutta Klawuhn „Blut!“ von der Bühne herab ruft, dann fühlt man es förmlich spritzen. Blut gehört natürlich dazu, wenn es um das weibliche Geschlechtsorgan geht. Genauso wie Begehren, wie Unsicherheit und auch Scham.

Das Stück setzt sich aus einzelnen Texten zusammen, die wahre biografische Begebenheiten verschiedener Frauen erzählen. Einige der Geschichten sind durchaus lustig, vor allem wenn Klawuhn in ihrer unnachahmlichen Art sie vorträgt. Andere sind ernst, manche sind traurig. Auch der Anlass für die Lesung ist ein sehr ernster - die UN-Kampagne „Orange the World“ zur Beseitigung von Gewalt an Frauen. Jede vierte Frau erlebt solche Gewalt im Laufe ihres Lebens.

Alle vier Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt, meist durch ihren Partner oder Expartner. Die Kampagne möchte sensibilisieren: Du bist nicht allein, es gibt Hilfe. Die Polizei ist natürlich eine erste Anlaufstelle, aber auch die Beratungs- und Interventionsstelle des Vereins „Frauen und Kinder in Not“ in Wangen (07522/9099598) oder Nachbarn, Freunde, Vertraute. Und die Kampagne möchte natürlich dafür sensibilisieren, dass Gewalt schlicht und einfach nicht in Ordnung ist.

Auf der Bühne bitten Klawuhn und Essich derweil die Frauen, einen Fragebogen rund um ihre Vagina auszufüllen. „Was würdest du ihr zum Geburtstag schenken?“ steht darin, oder „Welches Lied würde sie singen?“ Die Antworten werden - natürlich anonym - anschließend in Auszügen vorgetragen. Eine von ihnen würde singen: „I will survive!“

Die Lesung wurde von der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, Tina Frick, in Kooperation mit Petra Lutz von der Beratungs- und Interventionsstelle in Wangen organisiert und finanziell durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gefördert.