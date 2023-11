Was gehört in eine Beziehung?

Am 25. November ist wie in jedem Jahr der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen. Er markiert den Startpunkt für die zweiwöchige UN-Kampagne „Orange the World“. Eine orangefarbene Welt steht dabei für eine Welt ohne Gewalt an Frauen. Das Polizeipräsidium Ravensburg leuchtet im Kampagnenzeitraum orange, etliche Institutionen im Landkreis und auch in Leutkirch hissen orangefarbene Fahnen.

Auch der Leutkircher Jugendgemeinderat beteiligt sich mit einer Aktion am Schulzentrum. „Gewalt gehört nicht in eine Beziehung - was aber gehört hinein?“. Diese Frage war der Ausgangspunkt. Die gesammelten Antworten haben Mitglieder des Gremiums mit Kreidespray auf den Pausenhof gesprüht. „Respekt“, „Geborgenheit“, „Loyalität“ und natürlich „Liebe“ sind einige der Antworten.

Letzter Tag der Kampagne ist übrigens der 10. Dezember - der Tag der Menschenrechte. Denn Frauenrechte sind schlicht und einfach Menschenrechte. Alle Veranstaltungen und Aktionen zur Kampagne „Orange the World“ im Landkreis Ravensburg gibt es unter www.orangedays-lkrv.de