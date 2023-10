Warmes Mittagessen und Digitalisierung an der GS Gebrazhofen

Was in Großstädten und auch in der Stadt Leutkirch selbst normal ist, gab es in den Gemeinden rund um Leutkirch bisher nicht: ein warmes Mittagessens-Angebot für die Grundschüler. An der Grundschule in Gebrazhofen, als erste Gemeinde der Stadt Leutkirch, ist es seit diesem Schuljahr 2023/24 Realität. Dienstag und Mittwoch, an den Tagen, an denen der Förderverein auch die Nachmittagsbetreuung für die Kinder in Form von AG’s organisiert, gibt es jetzt, statt von Daheim mitgebrachtem Vesper: Gemüseschupfnudeln, Gulasch oder Chili sin Carne. Die Kinder sind begeistert!

Es war ein harter und langer Weg mit vielen Hindernissen, den der Förderverein gehen musste. Besonders dem Kindergarten St. Peter, ebenfalls im Regenbogenhaus ansässig, unter der Leitung von Sandra Müller ist es zu verdanken, dass es endlich geklappt hat. Im Kindergarten selbst wird es, aufgrund der strengeren Auflagen, ab Januar 2024 dann ebenfalls ein warmes Mittagessen im Rahmen eine Ganztagesgruppe geben.

Die Hauptaufgabe des Förderverein Regenbogenhaus Gebrazhofen ist, neben der Organisation und Bewirtung mehrere Veranstaltungen in Schule und Kindergarten auch die komplette Organisation der verlässlichen Grundschule sowie das Angebot an Nachmittagsbetreuung in Form von AG’s.

Zum ersten Mal konnte in diesem Schuljahr auf die „Zettelwirtschaft“ verzichtet werden, alle Anmeldungen, ob zur verlässlichen Grundschule, den AG’s oder zum Mittagessen, erfolgen mittlerweile digital. Dies erleichtert nicht nur die Arbeit des ehrenamtlichen Teams, sondern ist auch nachhaltig und zeitgemäß.

So ist an der Grundschule in Gebrazhofen still und leise ein neues Zeitalter angebrochen, was nur mit engagierten ehrenamtlichen Verantwortungsträgern zu realisieren ist. Veränderungen sind möglich ‐ wer sich engagieren will, ist immer herzlich willkommen und kann sich per Mail unter [email protected] melden.