Wangener Shanty–Chor auf der Seebühne in Kißlegg

Vor kurzem gab der Wangener Shanty–Chor (eine Gruppe des Bürgerforums Wangen) ein abendliches Konzert auf der Seebühne im Freibad Obersee in Kißlegg.

Die Voraussetzungen hätten nicht besser sein können. Ein herrlicher sonniger Sommerabend, gut gelaunte, rund 300 Konzertgäste und ein Chor, der sich der Laune der Zuhörer anpasste.

„Nun hievt den letzten Anker Hoch“ gab den Startschuss für eine Palette von Shanty– und Seemannslieder und ging nahtlos über in „O Bootsmann sag uns doch“. In letzterem Beitrag kam es zu einem Wechselgesang unserer Solisten Wolfgang Nachbaur und Klaus Schröder.

Die folgende Begrüßung und die weiteren Ansagen nahm Gerd Locher vor, ehemals 1. Bürgermeister der Stadt Wangen. Seine launigen und witzige Beiträge wurden vom Publikum entsprechend positiv und von Lachsalven begleitet aufgenommen.

Im Folgenden konnte das „Wangener Shanty–Lied“ Premiere feiern. Für den Text und die musikalische Bearbeitung zeichnete Dirigent und künstlerischer Leiter des Shanty–Chores, Dieter Schmidthäuser, verantwortlich.

Nachdem in den weiteren Beiträgen wie „Rio Grande“ oder „Rolling Home“ auch die weiteren Solisten Reinhold Lutz und Karl Röhl ihr Können zeigen konnten, waren plattdeutsche Texte wie in „Kap Horn“ ein Beispiel für die Lernfähigkeit der Shanty–Mitglieder.

In der großen Pause unterhielt die Mundharmonika–Gruppe des Bürgerforums mit Volksliedern und Hits aus den 70er Jahren. Das Publikum honorierte den Auftritt mit großem Applaus.

Am Schluss des Konzertabends sammelte der Shanty–Chor für die Hospizbewegung in Kißlegg. 600 Euro sind Beispiel für die Wertschätzung des Publikums.

Ein Dank geht auch an die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüro der Gemeinde Kißlegg, die die Veranstaltung — auch medial — sehr gut vorbereitet haben.

Der nächste Auftritt des Shanty–Chores ist am Freitag, 4. August, in der Badstube in Wangen.