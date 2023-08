Wangener Ferienfreizeit 2023

Zwei Tage nach Anmeldungsbeginn waren die zwei Wochen der Wangener Ferienfreizeit schon vollkommen ausgebucht. 200 Kinder konnten dieses Jahr an dem abwechslungsreichen Programm der Ferienfreizeit teilnehmen. Die Freizeit fand dieses Jahr zum 49. Mal statt. 26 Betreuer kümmerten sich neben Organisator Markus Hahnel, der seit 19 Jahren dabei ist, um die sieben– bis zehnjährigen Mädchen und Buben.

Die „Heimat“ der Kinderferienfreizeit, die gemeinsam von der MTG Wangen und der Stadt Wangen veranstaltet wird, war die Argensporthalle in Wangen. In der Halle wurde den Kindern einiges geboten. Sie konnten basteln, Bänder knüpfen, Fußball oder Federball spielen und noch einiges mehr. Zur Entspannung konnte man sich in die Leseecke zurückziehen. Wie auch in den vergangenen Jahren wurde die Lothar–Weiß-Halle wieder zu einem Gerätedschungel umfunktioniert. Dort tobten die Kinder ausgiebig. Neben einem Besuch im Freibad und einer Stadtführung mit der ehemaligen RNG–Lehrerin Frau Neher, war dieses Jahr auch ein Zauberer zu Gast. Zauberer Mirakuli brachte die Kinder zum Staunen und Lachen. Zu den Highlights der Freizeit gehört auch der Besuch im Lichtspielhaus Sohler.

Am Ausflugstag ging es diesmal nach Dornbirn in das Inatura und anschließend in den Reptilienzoo in Scheidegg. In der Inatura lernten die Kinder sehr viel über Umweltschutz, erneuerbare Energien oder physikalische Phänomene kennen. Nach dem drei stündigen Aufenthalt in Dornbirn ging die Busfahrt weiter nach Scheidegg in den Reptilienzoo. Hier bekamen die Kinder die Gelegenheit Schildkröten zu füttern oder eine Schlange zu streicheln. Am letzten Tag fuhren die Betreuer mit den Kindern in das Lufti in Meckenbeuren. Anschließend klang die Ferienfreizeit am Freitagabend mit einem einstudierten Tanz und einer Bilderschau aus.