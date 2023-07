Zwischen Chaos, Zauberei und Kalligraphie

Die Temperaturen sind sommerlich, die Sommerferien nahen und das Sommerferienprogamm für Kinder der Stadtbücherei Wangen steht kurz vor dem Start.

Los geht es am Dienstag, 1. August, um 10 Uhr mit dem Kinderkino im Lichtspielhaus Sohler. In Kooperation mit dem Kino zeigt die Stadtbücherei für Kinder ab 5 Jahren den Film „Die Olchis — Willkommen in Schmuddelfing“. Dauer 85 Minuten.

Am zweiten Dienstag in den Sommerferien, 8. August, um 10 Uhr, ist das Theater TamBambura zu Gast. Bei „Pira fliegt durchs Wunderbuch“ geht es um Pira, ein kleines Bücher–Haus und den Zauberer Akku. Er zaubert alle Lieblingsbücher weg und Pira muss die Bücher nun retten. Ein wunderbares Theater mit Witz und vielen Instrumenten für Kinder ab 5 Jahren. Dauer 45 Minuten.

Alle, die gerne Lachen und Spaß haben, sind in der dritten Ferienwoche, 15. August, um 10 Uhr eingeladen. Clown Pompo kommt in die Stadtbücherei und bringt „Kontrolliertes Chaos, Blendwerk und Vergnügen“ mit. Er nimmt alle Kinder auf eine abenteuerliche Reise zur seiner bunten und spannenden Clownshow mit. Für Kinder ab 4 Jahren. Dauer 45 Minuten.

In der vierten Woche, Dienstag, 22. August, um 10 Uhr, gibt es den ersten Workshop. Der Schriftkünstler und Kalligraphie Experte Andreas Mayer aus Wolfegg entdeckt gemeinsam mit Kindern ab 10 Jahren Schriftkunst und Lettering. Die Schrift bekommt Bubbles, Banner und Girlande und wird mit Hilfe von Farbe und Farbverläufen verschönert. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Kinder begrenzt. Dauer 3 Stunden.

Auch in der fünften Sommerferienwoche gibt es einen Workshop. Am Dienstag, 29. August, um 10 Uhr kommt der Zauberkünstler Martin Hattenberger in die Stadtbücherei. Kinder von 6 bis 10 Jahren lernen kleine und große Zaubertricks, die direkt ausprobiert werden können. Zum Abschluss des Zauberworkshops gibt es eine kleine Show, bei der alle gelernten Tricks direkt aufgeführt werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Kinder begrenzt. Dauer 3 Stunden.

Zum Abschluss des Sommerferienprogramms gibt es nochmal ein Kindertheater. Heidrun Warmuth kommt mit „Armer Esel Alf“ am Dienstag, 5. September, um 10 Uhr in die Stadtbücherei Wangen. Kinder ab 4 Jahren sind eingeladen die Geschichte von Esel Alf zu verfolgen, der sich ungerecht behandelt fühlt und deshalb beschließt auszureißen. Dauer 45 Minuten.

Der Eintritt beträgt für alle Veranstaltungen 2 Euro (Ausnahme: Kinderkino 3 Euro). Die Karten für alle Veranstaltungen sind in der Stadtbücherei Wangen, Postplatz 1, 88239 Wangen im Allgäu erhältlich, per Telefon 07522/74120 oder per Mail unter [email protected]. Aus Erfahrung empfiehlt die Bücherei den Vorverkauf.