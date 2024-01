Zwei Wangener werden in Indien zu Botschaftern Deutschlands

Dieser Aufenthalt in der Ferne wird zwei Schülern des Rupert-Neß-Gymnasiums unvergesslich bleiben: Im Rahmen der G20-Präsidentschaft Indiens hatten Aaron Körfer und Marwin Hellwig mit ihrer Lehrerin Petra Stüber die einmalige Gelegenheit, Botschafter Deutschlands bei einem internationalen Quiz für Schülerinnen und Schüler in Neu-Delhi zu sein. Es wurde eine Reise mit Erinnerungen fürs ganze Leben.

„Märchen aus 1001 Nacht“ wird wahr

Was wie ein schönes Märchen aus 1001 Nacht klingt, wurde für den 17-jährigen Marwin und dem ein Jahr älteren Aaron Wirklichkeit. „Als Petra Stüber, unsere Lehrerin für den Leistungskurs Englisch, mit ihrer guten Nachricht ins Klassenzimmer kam, da dachten wir an alles, nur nicht an so eine tolle Chance“, erzählt Marwin. Wohl wissend, dass ein solches Kräftemessen unter Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren, die aus 20 verschiedenen Ländern der Erde stammen, „kein Zuckerschlecken“ ist, war das Interesse, den Vergleich in Allgemeinwissen zu suchen, im Kurs groß. Letztlich musste das Los entscheiden.

Eingeladen von der indischen Regierung, organisiert von der indischen Marine und mit einem Diplomatenvisum in der Tasche startete der Flieger mit dem Wangener Team in das „Land mit einer großen Quiz-Kultur“ ab München. Von Offizieren der Marine im Flughafengebäude von Neu-Dehli begrüßt, bekamen die drei Deutschen schon hier die Höflichkeit und Freundlichkeit der Gastgeber zu spüren, die sich „in jedem Augenblick wiederholten“, so die Wangener.

Empfang durch die Marine bei der Ankunft am Flughafen von Neu-Delhi (Mitte, von links): Petra Stüber, Aaron Körfer und Marwin Hellwig. (Foto: schwaebische.de )

Taj Mahal macht den größten Eindruck

Auch die Hoffnung der Gastgeber, „die Jugend dieser Welt zusammenzubringen“ habe sich erfüllt. Bereits im von allen Teilnehmern bewohnten Hotel „The Grand New Delhi“ traf man nach dem Einchecken auf Gäste aus Australien und Argentinien, um erste Kontakte zu knüpfen.

Die nächsten Tage waren „vollgepackt“ mit Informationen und Erkundungen. Dazu gehörte eine „Welcome-Party“, bei der die Teams für das Halbfinale ausgelost wurden, Busfahrten zu Sehenswürdigkeiten, wobei das Taj Mahal sicherlich den größten Eindruck machte, sowie Anlässe, sich beim Essen auszutauschen und dabei Freundschaften zu schließen. Rückblickend kommt Aaron Körfer bei diesem Gedanken ins Schwärmen und stellt sich vor, „irgendwo in der Welt zu stranden und sich dann an Freunde aus der Zeit in Indien zu erinnern“.

Wangener zeigen im Halbfinale ihr breites Wissen

Schnell kam der Dienstag und damit das Halbfinale, für das jeweils Nationalkleidung vorgeschrieben war. Marwin und Aaron hatten natürlich Lederhosen gewählt und eroberten damit die Herzen aller, wie sie schildern. Australien, Singapur, Indonesien, der Oman, Korea und die Niederlande waren die Konkurrenten. „Unsere Schüler mussten auf Risiko fahren“, sagt die begleitende Lehrerin Petra Stüber in Anbetracht von Fragen wie „Wie heißt die Christusstatue in Rio mit ortsüblichem Namen?“ Hilfreich sei gewesen, dass die Fachgebiete der beiden Deutschen unterschiedlich gelagert sind: Aaron ist der Naturwissenschaftler, Marwin der Sportler und Sprachbegabte.

Aaron Körfer (rechts) und Marwin Hellwig beim Quiz-Halbfinale in Lederhosen. (Foto: schwaebische.de )

Als zweiter Sieger nach dem Team aus Singapur ging es am Donnerstag in die Endausscheidung. Und wieder spielte hier die Kleidung eine Rolle. In indischen Gewändern betraten die Finalisten die eigens dafür errichtete Quizbühne am berühmten „India Gate“. Ein Monument, das an die Soldaten aus Britisch-Indien im Ersten Weltkrieg gemahnt.

Eine Uhr und überwältigende Erlebnisse

Wenngleich kein Kampf wie einst, aber nicht weniger spektakulär, zeigte sich das Aufeinandertreffen der „edlen Quiz-Streiter“. Was im Halbfinale noch machbar war, wurde jetzt zusehends schwieriger. Wieder gewann Singapur, die RNG-Schüler belegten im Finale einen der hinteren Plätze. Der Preis, der zugleich Erinnerungswert hat, war eine Armbanduhr.

Noch einmal gab es ein großes Essen. Zu den Allgäuern gesellte sich Gerald Koch, der Verteidigungs-Attaché der Deutschen Botschaft in Neu-Delhi, und für die Finalisten gab es eine Einladung ins Parlamentsgebäude. Privat unternommene Streifzüge führten beispielsweise über den Indien-Bazar.

„Atemberaubend, überwältigend. Ein Superlativ jagte das andere.“ Marvin Hellwig und Aaron Körfer überbieten sich in ihrer Erinnerung zu den Tagen in Indien. Und das endgültige Fazit? Wie aus einem Munde hörte man die beiden Weltbürger sagen: „Der Kontakt von Mensch zu Mensch.“