Die Wangener Altstadt und ihre Besucher müssen auf unbestimmte Zeit ohne zwei ihrer Traditionsgastronomien auskommen. Die Weinstube zum Kornhausmeister hat bereits geschlossen, die Weinstube Kempter öffnete am vergangenen Samstag zum vorerst letzten Mal. Und das wenige Monate vor dem Start der Landesgartenschau, die viele Menschen auch ins Stadtzentrum locken wird.

Bewegte Geschichte vorerst beendet

Die Rollläden sind runtergelassen, die Sonnenschirme geschlossen und im dazugehörenden Weinladen ist aufgestuhlt: Schon seit dem 16. Oktober sind bei der Weinstube zum Kornhausmeister in der Bindstraße 29 die Lichter aus. Sie zählt zu den ältesten Wangener Gaststätten und firmiert bei vielen Einheimischen noch immer unter „Weinstube Geiger“.

Denn 150 Jahre lang war das Gasthaus in den Händen der Familie Geiger gewesen, bis April 2011 unter der Ägide von Tochter Helga Heider. 2014 sanierte die Erbengemeinschaft das Gebäude von Grund auf. Anschließend übernahm Gerhard Rimmele, Gastronom aus Hiltensweiler, das historische Lokal, er starb jedoch im Anfang 2019. Rund ein Jahr später übernahmen Mehmet und Sonay Sarigül die von der Brauerei Farny gepachtete Traditionswirtschaft.

Wirte zieht es nach Merazhofen

Nur etwa 200 Meter weiter südlich in der Bindstraße befindet sich die Weinstube Kempter ‐ auch sie hat eine bewegte, jüngere Geschichte. Nach dem überraschenden Tod des langjährigen Betreibers und einem Interessenten, der kurz vor knapp wieder absprang, fanden sich im Februar 2022 und nach längerer Suche mit Davina Martin und Heimo Krejcarek endlich zwei neue Wirte.

Das in Merazhofen wohnende Duo ‐ sie mit langjähriger Erfahrung als Bedienung, er ein gelernter Koch und Kellner ‐ wollte aus dem „Kempter“ ein Speiserestaurant machen, mit österreichischen Spezialitäten, Vesperplatten, Steakvariationen sowie Käse- und Fleisch-Fondue. Das Konzept ging jedoch nach eigener Aussage nicht auf. Nun übernehmen Martin und Krejcarek Anfang 2024 den Moosackerhof bei Engelboldshofen, unweit ihres Wohnorts, und öffneten am 28. Oktober die Weinstube zum letzten Mal.

Zwei Bewerber für „Geiger“

Bedeutet: Auf unbestimmte Zeit werden zwei Traditionsgastronomien in der Wangener Altstadt geschlossen bleiben. Dem Vernehmen nach gibt es für die Weinstube Kempter aktuell keinen ernsthaften Interessenten. Beim „Geiger“ spricht Farny-Gebietsverkaufsleiter Winfried Merk von derzeit zwei Bewerbern. Fraglich jedoch, ob davon jemand zum Zug kommt, und eher unwahrscheinlich, dass dieses Jahr in der Weinstube zum Kornhausmeister wieder die Lichter angehen.

Und 2024, wenn durch die Landesgartenschau ab Ende April vermehrt auch Besucher in die Altstadt kommen? Zumindest was das „Geiger“ angeht, macht sich Elmar Bentele wenig Sorgen, dass die Gaststätte dann noch zu ist.

Der Kornhausmeister ist aus meiner Sicht eine Perle, ein Traditionshaus erster Güte, sagt der Farny-Geschäftsführer.

Man suche jetzt nur jemand, der die Weinstube erfolgreich weiterführt: „Jedes Objekt braucht für sich eben den richtigen Betreiber.“

Kein Mangel an Gastro-Angeboten

Zudem sei Wangen grundsätzlich eine „Destination, die hervorragend aufgestellt ist, was die Gastronomie betrifft“. Dafür sprechen allein die nackten Zahlen: Allein in der Altstadt und ihrer unmittelbaren Umgebung gibt es 35 Gastronomie-Angebote, hat der städtische Wirtschaftsförderer Holger Sonntag zusammengezählt. Das Spektrum reicht von Imbiss-Stuben über Cafés bis hin zu Restaurants. Im Klartext: Es wird wohl kaum ein Gartenschau-Besucher, den es in Wangens gutes Stube zieht, darben müssen ‐ auch wenn es für die beiden Weinstuben bis dahin noch keine neuen Wirte gibt.

Zumal es, ähnlich wie im Einzelhandel, nicht viele Leerstände gebe. „Die Kunst dabei ist, etwas zu finden“; sagt er. Die Stadt nimmt dabei eine vermittelnde Rolle ein, mit einer klaren Aufgabenstellung: „Wir versuchen, entstehende Lücken zu schließen.

Gartenschau ist Chance und Herausforderung

Deshalb treten immer wieder Ansiedlungswillige an die Wirtschaftsförderung heran, auch aus dem Gastro-Bereich. Und Sonntag berichtet in diesem Zuge von Interesse, in Wangen Neues anzubieten. Dabei gehe es auch um Konzepte, die eine Mischung aus Lebensmitteleinzelhandel und Gastronomie beinhalten.

Unterm Strich sieht auch Holger Sonntag keinen Anlass zur Sorge über ein möglicherweise lückenhaftes gastronomisches Angebot im Gartenschau-Jahr. Vielmehr macht er in Gesprächen Kreativität aus: „Einige Gastronomen haben Ideen, dann etwas Besonderes auf die Beine zu stellen.“

Auch Elmar Bentele sieht in der Großveranstaltung Chancen für die Branche ‐ wegen des allgemeinen Personalmangels aber auch eine „große Herausforderung“.