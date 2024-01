Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro sind laut Polizeimeldungen die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz nach 8 Uhr auf der L 320 bei Niederwangen ereignet hat. Ein 56 Jahre alter Hyundai-Lenker hielt an der Kreuzung mit der Landesstraße von Niederwangen kommend an. Ein 31-jähriger Skoda-Fahrer signalisierte, dass er in Richtung Niederwangen abbiegen möchte, indem er den Blinker setzte. Im letzten Moment entschied sich der 31-Jährige jedoch um und fuhr weiter geradeaus. Der 56-Jährige ging indes davon aus, dass der Skoda-Fahrer abbiegt und bog seinerseits auf die Landesstraße ein, um nach links in Richtung Wangen zu fahren. Dabei kam es zur wuchtigen Kollision der beiden Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der 56-Jährige sowie die 68 Jahre alte Beifahrerin im Skoda erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen lud die beiden Pkw auf.