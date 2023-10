Zwei schwer Verletzte

Beim Zusammenstoß eines Rollers mit einem Motorrad am Dienstag gegen 14.50 Uhr in der Lindauer Straße verletzten sich die beiden Fahrer jeweils schwer. Dies teilt die Polizei mit.

Der 65-jährige Fahrer des Rollers übersah beim Abbiegen offensichtlich den vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Motorradfahrer, wodurch es zur Kollision der beiden Zweiräder kam. Der 65-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber, der 27-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt über 10.000 Euro.