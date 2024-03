Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall im Oberauer Weg sind laut Polizeibericht am Sonntag gegen 12 Uhr ein neunjähriges Kind und ein 47-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr das Mädchen mit ihrem Fahrrad von einem Parkplatz auf den Oberauer Weg ein. Hierbei übersah es den von links kommenden Fahrer eines Motorrollers. Trotz einer Gefahrenbremsung des 47-Jährigen kam es zur Kollision. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die beiden Unfallbeteiligten leicht und begaben sich im Anschluss in ärztliche Behandlung. Während am Motorroller Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro entstand, wird dieser am Fahrrad auf etwa 150 Euro beziffert.