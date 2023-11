Zwei Allgäuer Mannschaften kämpfen um die Meisterschaft

Der Meister der 3. Bundesliga-Süd kommt aus dem Allgäu. Das steht bereits vor dem letzten Wettkampftag fest. Doch welche Mannschaft es sein wird, entscheidet sich erst beim Derby in Wiggensbach, wenn die Kunstturner der TG Allgäu auf die TG Wangen/Eisenharz treffen.

Besser hätte die Wettkampfplanung in der 3. Kunstturn-Bundesliga nicht sein können. Beide Allgäuer Mannschaften sind bisher noch ungeschlagen und werden am letzten Wettkampftag im direkten Duell den diesjährigen Meister ermitteln. Dass die TG Wangen/Eisenharz nach einer sehr starken Saison nun um die Meisterschaft turnt, hatten sich zu Saisonbeginn laut Mitteilung nur die allergrößten Optimisten erhofft.

Beide Mannschaften waren mit unterschiedlichen Zielsetzungen in die Saison gegangen: Während die TG Wangen/Eisenharz einen Platz im sicheren Mittelfeld und eine Saison ohne Abstiegssorgen angepeilt hatte, hatte die TG Allgäu (zuvor acht Jahre in der 2. Bundesliga am Start) das klare Ziel Wiederaufstieg ausgerufen.

Die TG Allgäu könnte das Aufstiegsfinale noch verpassen

Die TG Wangen/Eisenharz hat ihr Ziel bravourös mehr als erreicht und ist sensationell bereits fürs Aufstiegsfinale qualifiziert. Somit kann die Mannschaft als Tabellenführer in Wiggensbach ohne Druck aufturnen. Selbst bei einer Niederlage ist Rang zwei und die bisher mit Abstand beste Platzierung in der Bundesligageschichte der Wangener sicher. Für die TG Allgäu dagegen steht einiges mehr auf dem Spiel. Durch das Unentschieden vor drei Wochen in Unterföhring könnte bei einer Niederlage theoretisch sogar drohen, dass das Aufstiegsfinale noch verpasst wird. Es wird erwartet, dass die Ostallgäuer mit allem, was der international reich bestückte Kader hergibt, in Wiggensbach auf der Matte stehen werden.

Blickt man auf die bisher geturnten Ergebnisse und die individuelle Klasse in beiden Kadern, geht die TG Allgäu als klarer Favorit in den Wettkampf. Allerdings hat die Mannschaft in den vergangenen Wochen immer wieder auch schwankende Leistungen gezeigt. Sollte die TG Allgäu am Samstag erneut Schwächen zeigen, gilt es für Wangen/Eisenharz, hellwach zu sein und die sich bietenden Chancen zu nutzen.

Auf beiden Seiten macht sich inzwischen die lange Saison bemerkbar. Der eine oder andere hatte im Training mit kleineren Problemen zu kämpfen. Ob am Samstag alle Turner fit sind oder ob kurzfristige Änderungen in der Aufstellung notwendig sein werden, wird sich vermutlich erst beim Einturnen entscheiden. Wangens Turner hoffen, dass möglichst viele Fans aus dem Westallgäu den Weg nach Wiggensbach finden, um die TG Wangen/Eisenharz zu unterstützen und dem spannenden Finale einen würdigen Rahmen zu verpassen.

Wettkampfbeginn in der Panorama Arena in Wiggensbach ist um 18 Uhr. Für diejenigen, die es nicht in die Halle schaffen, gibt es einen Livestream bei YouTube.