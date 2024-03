Zum Weltfrauentag tanzt Wangen auf dem Marktplatz

Zum ersten Mal beteiligt sich Wangen an der weltweiten Kampagne für Frauenrechte und Gerechtigkeit „One Billion Rising“. Mit der Aktion solidarisieren sich Menschen in über 180 Ländern und erheben sich gegen Belästigung und Gewalt an Frauen. Wangen tanzt deshalb am 8. März, dem Weltfrauentag, um 10 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus, wie die Stadt weiter mitteilt. Dort informieren demnach auch der Verein „Frauen und Kinder in Not“ und die Polizei.

Die 2012 in den USA ins Leben gerufene Aktion „One Billion Rising“ stützt sich auf die Ergebnisse von Menschenrechtsorganisationen, nach denen weltweit jede dritte Frau körperliche, sexuelle oder psychische Gewalt erfährt heißt es weiter - das seien eine Milliarde Frauen und Mädchen. Die Dunkelziffer liege wohl höher, weil sich viele Betroffene nach Übergriffen zurückziehen und keine Anzeige erstatten, obwohl sie dazu berechtigt wären. Das bestätigen laut Stadt auch die Mitarbeiterinnen von „Frauen und Kinder in Not“ aus Wangen und Ravensburg. Sexuelle Belästigungen seien alltäglich und begännen bereits in der Jugend.

Nach dem Flashmob zum Präventionsvortrag

Nach dem Tanz-Flashmob folgt um 10.45 Uhr im Jugendhaus in der Leutkircher Straße ein Präventionsvortrag mit Evelyn Lang von der Polizeidirektion Ravensburg mit dem Titel „Sicher. Unterwegs. - zur Verhinderung von sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen im öffentlichen Raum“.

Volles Nachmittagsprogramm im Jugendhaus

Das Nachmittagsprogramm im Jugendhaus startet um 16 Uhr und richtet sich an Mädchen und Frauen, Kinder sind auch willkommen. Kunst- und Fotoaktionen werden angeboten, Interessierte können Kleidung tauschen, an Bastel-, Foto-, oder Kunstaktionen teilnehmen oder Waffeln essen und Kaffee trinken. Der Tag endet mit einem internationalen Frauenfest mit Live-Musik von Johanna de la Ossa und dem ukrainischen Chor „Vyshyvanka“ sowie vielen Möglichkeiten zum Austausch. Hier freuen sich die Organisatorinnen über mitgebrachtes vegetarisches Fingerfood, heißt es weiter.

Parkplätze sind fußläufig in der Nähe des Jugendhauses zu finden. Das internationale Frauenbündnis Wangen organisiert beide Veranstaltungen gemeinsam mit Jugendhaus, der Stadt Wangen und der Realschule. Anmeldungen für den Vortrag von Evelyn Lang an die Integrationsbeauftragte per Mail unter [email protected].