Zufriedene Händler und ein schnelles Rennen am Sonntag in Wangen

Zu schönes Wetter hat manchmal seine Schattenseiten. Von „total zufrieden“ bis „zufrieden“ lautete das Fazit von Christoph Morlok, Geschäftsführer der Wangener Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe, nach seiner Abfrage bei einigen Altstadt–Geschäftsleuten zum von der LG organisierten, verkaufsoffenen Sonntag: „Wir hatten wirklich eine schöne Veranstaltung. Aber so ein bisschen bleibt das Gefühl, dass der eine oder andere das super Spätsommerwetter auch anderweitig genutzt hat.“

Seine Einschätzung war auch offensichtlich: Es waren viele, aber nicht zu viele Menschen in der Innenstadt. Das Rahmenprogramm für Kinder mit Ponyreiten, Kinderschminken, Karussell und Hüpfburg lief gut, auch für die Autoausstellung verschiedener Autohäuser interessierten sich viele. Die Cafés und Eiscafés waren voll, auch die Händler von außerhalb der Innenstadt in ihren Ständen konnten nicht über Langeweile klagen. Dabei war aber ein gutes Durchkommen immer gegeben.

2000 Besucher an der Radstrecke

Die Rad–Union Wangen konnte sich ebenfalls nicht über mangelndes Interesse beklagen. „Rund 2000 Besucher“, schätzt Sportchef Rolf Keller, waren entlang der Strecke, an der es beim 89. Wangener Radkriterium mit mehr als 50 Fahrern erneut und zum dritten Mal in Folge einen Sieger des RSC Kempten gab. Der 40–jährige Andreas Mayr, in Wangen seit 2003 praktisch Stammgast, schnappte sich mit 24 Punkten in diesem Jahr das Goldene Rad der Stadt Wangen. Auf die Plätze zwei und drei schafften es Niklas Märkl vom Team DSM–Firmenich und Jonas Rutsch, EF Education–Easy–Post–Kollege des Ex–Wangeners Georg Steinhauser. Das Rennen auf der Traditionsstrecke war spannend und mit einem Schnitt knapp unter 49 Kilometern pro Stunde recht schnell. Bester Rad–Union–Fahrer war Peter Clauß auf Rang 16.

Ein ausführlicher Bericht zum Radkriterium folgt auf schwäbische.de.