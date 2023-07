Zeugen nach Spiegelstreifer gesucht

Nach einem Unfall am Donnerstag gegen 14.30 Uhr im Argenauweg sucht die Polizei nach Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer, der in Richtung Beutelsau unterwegs war, streifte laut Polizeibericht auf Höhe der Kleingartenanlagen einen entgegenkommenden blauen Mitsubishi eines 59–Jährigen. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro am Außenspiegel des Mitsubishi. Der unbekannte Fahrzeuglenker suchte nach der Kollision das Weite. Da sich mindestens zwei weitere Fahrzeuge hinter dem Mitsubishi befanden, die eventuell Angaben zum Unfall machen können, bittet die Polizei Personen unter der Telefonnummer 07522/9840 um sachdienliche Hinweise.