Der Bieranstich am Donnerstag, 20. Juli, 20.15 Uhr, ist offiziell der Auftakt für das viertägige Wangener Kinder– und Heimatfest. Seit Anfang der 1990er–Jahre wird es ehrenamtlich von der Kinderfestkommission getragen — durch die rund 80 Aktiven des Vereins, Helfer anderer Vereine und Einzelhelfer. Alles Wissenswerte rund um die diesjährige Auflage hat die „Schwäbische Zeitung“ zusammengetragen.

1. Ein Fest nicht für Autos – Aufgrund der vielen Baustellen und der autofreien Altstadt von Freitag bis Montagmorgen empfiehlt es sich, den eigenen PKW zu Hause zu lassen und zu Fuß oder mit dem Rad zum Kinderfest zu kommen. Am Samstag wird auch ein Teil des Finanzamt–Parkplatzes wegen der Busse nicht zur Verfügung stehen.

2. Festbändel für das Fest der Wangener für die Wangener — Der Festbändel ersetzt in diesem Jahr das Umzugsabzeichen und kostet — freiwillig — vier Euro. „Wir hoffen, dass sich alle einen Bändel besorgen, egal ob sie den Festzug anschauen oder nicht. Es geht bei unserem Festbändel ja darum, das Fest an sich zu unterstützen“, sagt Kinderfestkommissions–Vorsitzender Markus Orsingher.

Mit den Festbändeln lassen sich auch Gutscheine der Leistungsgemeinschaft gewinnen. Markus Orsingher

Mit dem Beitrag in Höhe von vier Euro können Kinderfestbesucher auch mithelfen, das voraussichtliche Defizit, das der Kommission aufgrund ihrer Entscheidung, die Getränkepreise zu belassen, obwohl sie selbst mehr bezahlen müssen, geringer zu halten: „Mit den Festbändeln lassen sich auch Gutscheine der Leistungsgemeinschaft gewinnen.“ Zu erwerben gibt es die Abzeichen am Stand gegenüber dem Festzelt–Haupteingang, direkt neben dem Eiswagen. Am Samstag kann der Bändel auch entlang des Festumzugweges bei Verkäufern der Kinderfestkommission gekauft werden.

3. Fünf Euro für Pommes und Getränk — „Wir haben auch dieses Jahr wieder familienfreundliche Preise“, freut sich Kinderfestchef Markus Orsingher. Bei den Getränken gibt es gegenüber 2022 keine Preisaufschläge. Wurst und Steak verteuern sich etwas — von 3,70 auf vier Euro beziehungsweise von 4,50 auf fünf Euro. Wichtig war der Kinderfestkommission, dass — vor allem Kinder — mit fünf Euro Pommes und ein alkoholfreies Getränk erhalten.

4. Alte Werkmarken noch einlösen — Es gibt 2023 neue Wertmarken. Die bisherigen, alten Marken können nur noch in diesem Jahr eingelöst werden. Danach verlieren sie ihre Gültigkeit.

5. Knapp 3400 Menschen bereichern den Kinderfestumzug — Rund 2300 Teilnehmer aus den Wangener Schulen (davon rund 400 Lehrer und Begleitpersonen), 300 aus den Vereinen, 700 Musikantinnen und Musikanten und 30 Festwagen und Kutschen samt ihren Fahrern und Mitfahrern werden beim Kinderfestumzug 2023 dabei sein. Alle erhalten einen Gutschein für eine Festwurst samt Getränk, die Musikkapellen und Gespanne zusätzlich eine Aufwandsentschädigung.

Es wird der erste Umzug seit 2019 werden, erst wegen der Pandemie und im vergangenen Jahr, weil er da wetterbedingt kurzfristig abgesagt wurde. Das soll in diesem Jahr laut Markus Orsingher nicht mehr passieren: „Mit den Schulen ist abgesprochen, der Umzug findet um 10 Uhr statt — auch wenn es regnet.“ An die Schulen wurden Einwegregenponchos ausgegeben. Abgesagt soll der Umzug künftig nur noch werden, wenn die Sicherheit (durch vorhergesagte Gewitter oder Hagel) in Gefahr ist.

6. Mögliche Wetterkapriolen – Sowohl für den Freitagabend (Altstadtfest) als auch für den Samstagmorgen (Umzug) sind — Stand Dienstagabend — die Wetteraussichten für Wangen durchwachsen. Es ist mit Gewittern und einer hohen Regenwahrscheinlichkeit zu rechnen. Allerdings sind die Prognosen zu diesem Zeitpunkt gemeinhin noch nicht wirklich wetterfest. Ob das Altstadtfest möglichem Regen ersatzlos zum Opfer fallen muss (einen Ersatz im Festzelt gibt es nicht), entscheidet sich am Freitagvormittag. Schwäbische.de wird am Freitag sehr zeitnah berichten, wie die Entscheidung ausfällt.

7. Sicherheit ist Trumpf — Ein friedliches Fest aller Generationen war das Kinderfest bislang und soll es auch bleiben. Dennoch hat die Stadt Wangen auch in die Sicherheit investiert. Erstmals werden in diesem Jahr eigene und eigens hergestellte Poller (Betonabschrankungen mit einem Stahlseil dazwischen) eingesetzt, die bislang von der Stadt Kempten ausgeliehen wurden. „Auch wir setzen wieder auf Security, DRK und andere örtliche Partner, mit denen wir schon bislang gute Erfahrungen haben“, sagt Kinderfestchef Markus Orsingher. Die DRK–Einsatzzentrale ist wieder vor dem alten Feuerwehrhaus zu finden. Mit zum friedlichen und entspannten Verlauf trägt laut Orsingher auch bei, dass beim Kinderfest nach wie vor kein Hartalkohol verkauft wird.

8. Adlerschießen — eine alte Tradition — Seit vielen, vielen Jahren gibt es das Adlerschießen — und das Schöne ist: Man muss nicht unbedingt zu den besten Schützen gehören, sondern einfach „nur“ Glück haben und das richtige „Türchen“ treffen. Vereine, Freundeskreise, Stammtische, aber auch Einzelschützen haben, auch wenn sie bislang nicht angemeldet sind, von 18 bis 21.30 Uhr, in der Argensporthalle Gelegenheit, mitzumachen. Es locken nicht nur Geld– und Sachpreise, sondern im besten Falle und als Schützenkönig auch die Mitfahrt in einer Pferde–Kutsche beim Festumzug.

9. Kinder freuen sich über Anfeuerung — Rund 400 Kinder und Jugendliche haben sich für den Kinderfestlauf angemeldet, der unter der bewährten Regie der SG Niederwangen am Sonntag um 14 Uhr im Allgäu–Stadion gestartet wird. Die Strecke verläuft bis zur Stadthalle, zwischen Beruflichem Schulzentrum und neuer Kreissporthalle hindurch, am Festzelt vorbei und über den Fußgängerweg zwischen Rupert–Neß-Gymnsasium wieder zurück zum Stadion. Je nach Alter muss der Kurs ein– oder zweimal bewältigt werden. „Für die Kinder ist es toll, wenn sie angefeuert werden“, weiß Markus Orsingher. Zuschauer sind daher nicht nur bei der Siegerehrung um 16 Uhr, sondern schon entlang der Strecke erwünscht.

10. Vorfreude in den Ortschaften — Das Kinderfest ist ein Fest der gesamten Stadt — und damit auch der Ortschaften. Um die Verbundenheit und den Gemeinsinn zu unterstreichen, ist erstmals auch dort entsprechend geflaggt. Dies ist auch ein Zeichen für die verbesserte Außendarstellung. Denn die Kinderfest–Kommission hat das Erscheinungsbild generell überarbeitet und vereinheitlicht.