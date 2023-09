Zehn Azubis starten die Ausbildung bei Wangen Pumpen

Am 1. September hat das neue Ausbildungsjahr bei Wangen Pumpen begonnen. Am Firmenhauptsitz und Produktionsstandort des Pumpenherstellers, am Atzenberg in Wangen, haben insgesamt zehn Auszubildende (Foto: Pumpenfabrik Wangen) mit der Ausbildung in kaufmännischen und gewerblich/technischen Ausbildungsberufen begonnen. Die Ausbildungsmöglichkeiten im Unternehmen sind vielfältig und interessant. Industriekauffrau/-Mann, Mechatroniker/-in, Konstruktionsmechaniker/-in, Fachinformatiker/-in oder technischer Produktdesigner/- in sind unter anderem Möglichkeiten, in denen das Unternehmen ausbildet. Zusätzlich werden Duale Studiengänge angeboten.