Erneut liegt die Zahl der Arbeitslosen im Raum Wangen merklich über dem Vorjahresmonat. Aus dem aktuellen Bericht der Arbeitsagentur geht hervor, dass die Quote im September bei 2,8 Prozent lag. Im vergangenen Jahr betrug sie noch 2,2 Prozent.

In absoluten Zahlen ausgedrückt heißt dies: Die Zahl der Jobsuchenden stieg in diesem Zeitraum um 340 Menschen an. Aktuell sind im Geschäftsstellenbezirk Wangen, zu dem das Württembergische Allgäu beziehungsweise der Altkreis Wangen zählt 1720 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind übrigens 44 weniger als im Ferienmonat August.

Weniger offene Stellen

Dass sich die Lage auf dem Jobmarkt etwas entrübt, ist auch an den Daten zu den offenen Stellen erkennbar. Deren Bestand ist von August zu September zwar um 34 auf 1183 gestiegen. Das sind zugleich aber 92 freie Arbeitsstellen weniger als im September 2022.

Ungeachtet dessen ist die Lage im Raum Wangen weiterhin deutlich besser als im gesamten Bezirk der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg. Dort liegt die Arbeitslosenquote bei 3,4 Prozent.