Yannik Schopp bringt Drittligaerfahrung nach Wangen

Nach der Rückkehr von Aaron Mayer und Felix Mendler hat die MTG Wangen einen Handballer mit Erfahrung in der 3. Liga verpflichtet. Yannik Schopp wird in der neuen Saison zum ersten Mal bei den Handballern der MTG Wangen in der Württembergliga auf dem Feld stehen.

Schon in der vergangenen Saison zu Gast im Training und in der Halle

Eigentlich hätte Timo Feistle, Sportlicher Leiter bei der MTG Wangen, den früheren Linksaußenspieler des Drittligisten TV Plochingen schon vergangenes Jahr gerne im Kader der Allgäuer gehabt: „Für Yannik war aber klar, erst kommt der Umzug und der neue Job. Er wollte auch erst mal eine Pause vom Handball machen“, sagt Feistle, der sich sehr um den Linksaußenspieler bemühte. Zu diesem Zeitpunkt zog Schopp zusammen mit seiner Freundin Aylin Bok, die nach ihrer Jugend bei der MTG Wangen Karriere in der Handballhochburg SG BBM Bietigheim machte und in der Jugend–Nationalmannschaft war, gerade von Herrenberg nach Missen im Allgäu. Schopp genoss die Zeit ohne Spiel– und Trainingspläne und konzentrierte sich in seiner Freizeit auf Rennrad– und Skifahren.“ Das konnte ich alles in der aktiven Zeit nicht machen“, meint Schopp.

Die vielen Gespräche zwischen Feistle und Schopp haben sich schließlich doch noch gelohnt. Nach einem Jahr Auszeit vom Leistungssport Handball war der 28–jährige Sportwissenschaftler wieder bereit, den Ball in die Hand zu nehmen und stieg sporadisch beim Training der MTG ein. In dieser Zeit hatte er Gelegenheit, die Mannschaft, Trainer und das gesamte Umfeld der Wangener kennenzulernen. „Ich war auch bei Heimspielen. Die Atmosphäre hat mir sehr gut gefallen. Auch wie die Mannschaft aufgetreten ist“, schwärmt Schopp, der sich trotz der langen Anfahrt jetzt jedes Mal darauf freut, beim Training wieder in der Halle sein zu können. Nicht zuletzt war auch Trainer Sebastian Staudacher ein Auslöser für seinen Wechsel zur MTG: „Ich finde es super, wie Basti mit den Spielern umgeht“, sagt Schopp. Seine Zusage habe nichts mit dem Aufstieg in die Württembergliga zu tun, beteuert er, denn diese habe er der MTG schon vor dem entscheidenden Spiel gegen den TV Reichenbach gegeben, so Schopp.

Relativ spät zum Handball gekommen

Für Staudacher ist der Zugang ein absoluter Gewinn: „Er bringt extrem viel Erfahrung mit seinen 28 Jahren mit. Er kann auch den Jungs in der Deckung viel Input geben. Er ist sehr kommunikativ und sehr laut, das hat uns ein bisschen gefehlt“, sagt der MTG–Trainer über Schopp. In den vergangenen Jahren hat Schopp auf der Linksaußenposition im Angriff und auf einer Halbverteidigerposition in der Abwehr gespielt. Ob er auch ab und zu im Rückraum eingesetzt wird, bleibt offen. „Da muss man noch abwarten, wie sich die Konstellationen ergeben. Wir haben noch genügend Zeit, gegen viele Mannschaften zu testen“, meint Schopp, der relativ spät in den Handballsport eingestiegen ist.

Angefangen hat er bei seinem Heimatverein SG Lenningen (heute HSG OLE) in der C–Jugend. „Da hatte ich relativ früh die Chance, in der ersten Mannschaft zu spielen. Danach bin ich eigentlich Schritt für Schritt immer eine Liga höher gewechselt“, erklärt der MTG–Zugang. Von Lenningen ging es zum Nachbarn nach Gerhausen in die Württembergliga. Danach in die Oberliga nach Herrenberg und von dort aus in die dritte Liga zum TV Plochingen. Insgesamt blickt er auf drei Jahre Oberliga und ein Jahr in der dritthöchsten deutschen Handballliga zurück.

Interessantes Testspiel am Samstag in Leutkirch

Mit den drei Zugängen Aaron Mayer, Felix Mendler und nun Yannik Schopp sind die Verantwortlichen der MTG Wangen sehr zufrieden: „Mit dem Kader sind wir super aufgestellt für die neue Liga. Jetzt geht es darum, dass auch in eine bestehende, funktionierende Mannschaft etwas Neues reinkommt. Es ist genau das richtige, damit die Mannschaft den nächsten Schritt geht“, bekräftigt Feistle.

Zum 100–jährigen Bestehen der Handballabteilung der TSG Leutkirch werden am Samstag zwei Topvereine aus der Region zu Gast in der Seelhaushalle sein. Die HSG Konstanz, die in der vergangenen Saison aus der 2. Bundesliga abgestiegen ist, trifft auf den Aufsteiger in die Württembergliga — die MTG Wangen. Die Partie beginnt um 15 Uhr.