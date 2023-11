Wo kommt in Wangen künftig die Wärme her?

Bei der Wärmeversorgung will Baden-Württemberg bis 2040 klimaneutral werden, danach soll Heizen mit fossilen Brennstoffen wie Gas oder Öl auch nicht mehr erlaubt sein. Auf dem Weg dorthin müssen Große Kreisstädte wie Wangen bis Jahresende einen sogenannten kommunalen Wärmeplan erarbeiten. Erste grundlegende Informationen dazu gab es unlängst in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses, eine Infoveranstaltung für die Bürger wird es am 5. Dezember in der Realschule geben. Ein Überblick über den Stand der Dinge.

Was ist ein kommunaler Wärmeplan?

In Baden-Württemberg sind Große Kreisstädte gesetzlich verpflichtet, bis Ende 2023 einen kommunalen Wärmeplan zu erstellen. Dabei handelt es sich grob gesagt um eine Strategie zum langfristigen Umbau der Wärmeversorgung mit dem Ziel der Klimaneutralität und mit einem Fahrplan als Orientierung für die kommenden Jahre.

Der Wärmeplan beinhaltet vier Stufen: Die Bestandsanalyse erhebt die aktuelle Versorgungsstruktur und den Wärmebedarf, danach werden die Potenziale erneuerbarer Energien, von Abwärme und von Kraft-Wärme-Kopplung ermittelt. Im dritten Schritt, in dem man sich aktuell befindet, wird ein klimaneutrales Zielszenario für 2040 entwickelt, mit einem Zwischenziel für 2030.

Es folgt schließlich die kommunale Wärmewendestrategie samt Maßnahmenkatalog. Diese vierte Stufe soll die von der Stadt für das Aufstellen des Plans beauftragte Firma Greenventory GmbH aus Freiburg noch in diesem Jahr abschließen, damit der Gemeinderat den Wärmeplan Anfang Januar beschließen und dieser dem Regierungspräsidium im ersten Quartal 2024 vorgelegt werden kann.

Wie fällt die Analyse des Bestands aus?

Im Wangener Stadtgebiet gibt es insgesamt über 9000 Gebäude, die zu über 90 Prozent zum Wohnen genutzt werden und die zu mehr als 80 Prozent vor 1979 gebaut wurden. Deshalb macht Greenventory hier für Wangen ein großes Einsparpotenzial über Sanierungen aus. Beheizt werden diese Gebäude derzeit zu knapp 70 Prozent mit fossilen Energien wie Öl oder Erdgas (vor allem in der Kernstadt) und zu einem Viertel mit Biomasse (vor allem außerhalb), Strom und Nah-/Fernwärme haben jeweils einen Anteil von unter fünf Prozent. 60 Prozent der Heizungssysteme sind älter als 15 Jahre und damit entweder bald auszutauschen oder absehbar zu sanieren.

Darum erkennt die Freiburger Fachfirma für die kommenden Jahre einen „großen Handlungsdruck“, sieht darin aber auch Chancen. Auch weil Wangen eigene Stadtwerke und ein Energieteam habe, es bereits Wärmenetze in der Innenstadt und in Epplings gebe und der Anteil der „erneuerbaren Wärme in den vergangenen Jahren gestiegen“ sei.

Der gesamte, jährliche Wärmebedarf im Stadtgebiet liege aktuell bei rund 320.000 Megawattstunden. Die Zahl sei jedoch wegen teilweise geschätzter Grundannahmen mit Vorsicht zu genießen, so der technische Stadtwerkeleiter Urs Geuppert in der Ausschusssitzung.

Welche Energiepotenziale hat Wangen?

Zumindest rechnerisch ist das technische Potenzial erneuerbarer Energien riesig. Das rührt bei Strom (Photovoltaik) und Wärme (Solarthermie) vor allem daher, weil es in der Region neben Dächern auch viele Freiflächen gibt. Im Vergleich dazu sind die Biomassepotenziale zwar gering, aber technisch relevant und leicht verfügbar, so Greenventory. Wärmepumpen seien sinnvoll in locker bebauten Arealen.

Welche Gebiete eignen sich theoretisch für Wärmenetze?

In ihrer Untersuchung hat die Fachfirma weitere Gebiete ermittelt, die sich auch wegen ihres Gebäudebestands gut für ein Wärmenetz eignen würden. Dazu gehören Waltersbühl und die Ravensburger Vorstadt, Teile der Lindauer Vorstadt, Gewerbegebiete wie auf dem Atzenberg oder das frühere NTW-Areal.

Nur bei einer hundertprozentigen Anschlussquote möglich wären Wärmenetze in Teilen der Berger Höhe, des Ebnets, der westlichen Innenstadt sowie in manchen Teilortbereichen. Unnötig oder schwierig wird es in Neubaugebieten oder Siedlungen wie dem Praßberg, wo es viele kleine Häuser, aber große Grundstücke gibt.

Wangens OB Michael Lang bezeichnete die Übersicht als gute Grundlage, um abzuschätzen, wo die Stadt mit der Nahwärme hinsteuern könnte, wo Dritte investieren könnten und wo Eigentümer selbst aktiv werden sollten. Was den möglichen Ausbau des städtischen Nahwärmenetzes angeht, präzisierte Geuppert und brachte die Bereiche an der Lindauer Straße, die Berger Höhe, den nördlichen Bereich des Vorderen Ebnets und den weiteren Ausbau in der Altstadt ins Spiel.

Über einen Investor würde sich Lang fürs Waltersbühl freuen, wo ein Wärmenetz von Nord nach Süd aufgebaut werden könne. Außerdem kann sich der Rathauschef vorstellen, dass das von der Baugenossenschaft aktuell mit Erdgas betriebene Wärmenetz in Epplings weiterentwickelt wird.

Wie könnte eine Wärmeversorgung in 2040 generell aussehen?

Unter Annahme eines „moderaten Wärmenetzausbaus“ und einer jährlichen Sanierungsrate der Gebäude von zwei Prozent geht die Fachfirma beim Wangener Wärme-Szenario für 2040 davon aus, dass rund die Hälfte des Wärmebedarfs künftig über Wärmenetze gedeckt wird, etwa 20 Prozent über Biomasse und knapp 30 Prozent über Heizstrom. Ein Drittel der Gebäude würde demnach über Nah- und Fernwärme beheizt, gut zwölf Prozent über einen Biomassekessel und der überwiegende Rest dezentral über Wärmepumpen.

Dazu sei jedoch „eine große Anzahl von Neuinstallationen notwendig“, so Greenventory. Zudem müsse die Fernwärme mit Erneuerbaren ausgebaut werden, dem Handwerk und den Stadtwerken würden hier eine Schlüsselrolle zufallen.

Wie war die Diskussion im Technischen Ausschuss?

Grundsätzlich war die Resonanz auf die städtische Vorgehensweise beim Wärmeplan positiv und man sich im Ausschuss einig, dass die Öffentlichkeit bei diesem Thema ausführlich informiert gehört. Es blieben zwangsläufig jedoch diverse Fragen offen, vor allem hinsichtlich der Umsetzung und der Finanzierung.

Grundsätzlich sei der Wärmeplan mit keinen Pflichten verbunden, wie Michael Lang betonte. Die ganz große Frage sei sowieso, wo am Ende das Geld herkomme, um solche Netze zu bauen. „Das ist ein komplexes und kapitalintensives Thema“, so der Verwaltungschef und schätzt die Kosten für eine solche Wärmeversorgung allein für das Stadtgebiet auf 200 bis 500 Millionen Euro.

In neuen Gebieten tätig zu werden, kann sich Lang angesichts der knappen Kassen deshalb eher nicht vorstellen: „Die Stadt sieht sich da zuhause, wo wir schon sind.“

Die Stadt will die Einwohner über die kommunale Wärmeplanung am 5. Dezember ab 19 Uhr in der Aula der Johann-Andreas-Rauch-Realschule informieren.