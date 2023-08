Drei kleine Kinder wuseln durch den Garten, bringen dem Tiger und der Eidechse das Schwimmen in einem kleinen Wassereimer bei, gießen die Erdbeerpflanzen oder schauen am Freigehege der Schildkröten und Meerschweinchen vorbei. Ein ganz normaler Sommernachmittag bei der Tagesmutter Heike Arnold. „Gleich gehen wir noch zum Waldspielplatz“, kündigt sie den Drei– und Vierjährigen an.

Mit den eigenen hat sie die „Leidenschaft“ für Kinder entdeckt

Die gelernte Hotelfachfrau aus Wangen hat mit ihren eigenen die „Leidenschaft“ für Kinder entdeckt und bietet seit vergangenem Jahr Tagespflegeplätze für kleine Zwerge in Wittwais an. Die sind begehrt, nicht erst seitdem Kindergartenplätze knapp und Betreuungszeiten mitunter eingeschränkt sind.

Wir bräuchten noch viel mehr Tagesmütter und -väter, sagt Christiane Woelk von der regionalen Vermittlungsstelle des Diakonischen Werks Oberschwaben–Allgäu–Bodensee in Wangen.

Sie betreut über 50 Tageseltern im Großraum Wangen. „Der Bedarf steigt — gerade auch bei Dreijährigen“, weiß Heike Arnold aus eigener Erfahrung. Sie betreut derzeit zwei Eineinhalbjährige bis zu viermal vormittags und einen Vierjährigen dreimal nachmittags. Essen, Schlafen, Spielen — das gehört alles dazu. „Ich versuche, jedem Kind nach seinen individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden“, so Arnold.

Anregungen durch Kurse und Weiterqualifiaktion

Bevor sie betreuende Mama wurde, besuchte sie einen Vorbereitungskurs „Einführung in die Kindertagespflege“, der verpflichtend ist für angehende Tageseltern. Derzeit macht sie jeden Freitag und ab und zu samstags berufsbegleitend die ebenfalls vorgeschriebene vertiefende Weiterqualifizierung. „Ich profitiere sehr davon, bekomme viele Anregungen und Input. Eigentlich sollte so einen Kurs jede Mama machen, nicht nur Tagesmamas“, sagt Heike Arnold.

Besonders haben es ihr die jüngsten Tipps zur Naturpädagogik angetan. Denn für sie gehört mindestens eine Outdoor–Aktivität zu den festen Ritualen ihrer Betreuung. „Das sorgt für Bewegung in der frischen Luft und Naturbeobachtungen machen zum Beispiel kleinen Kindern großen Spaß.“

Basteln, Malen, Kleintiere versorgen, gemeinsames Musizieren und Singen

Auch sonst macht Heike Arnold ihren kleinen Schützlingen vielfältige Beschäftigungsangebote: Basteln, Malen, Kleintiere versorgen, gemeinsames Musizieren und Singen und natürlich auch freies Spiel — wann immer möglich im Garten. Dort steht ein Sandkasten, Roller und Kettcar laden zu einer kleinen Fahrt ein. „Die Kinder, die ich betreue, sind wie Familienmitglieder für mich“, erzählt die Tagesmama. Manche seien auch mal abends da oder in den Ferien den ganzen Tag.

„Meine Kinder Liam und Nikolas haben besonders den vierjährigen Samuel ins Herz geschlossen. Sie vermissen ihn und fragen nach ihm, wenn er mal mit den Eltern verreist ist“, sagt Heike Arnold. Auch zu den Eltern der Pflegekinder unterhalte sie ein freundschaftliches Verhältnis und stimme sich eng mit ihnen ab. „Es ist wichtig zu wissen, was den Familien der Kinder wichtig ist, welche Regeln gelten und auch, wenn etwas Besonderes vorgefallen ist“, so Arnold.

Ruhig bleiben, wenn alle gleichzeitig etwas wollen

Gefragt nach der größten Herausforderung im Tagesmutter–Alltag, antwortet Heike Arnold: „Wenn alle auf einmal etwas wollen, dann gilt es ruhig und geduldig zu bleiben, das überträgt sich dann auch auf die Kinder.“ Kleinere Streitereien bringen die junge Tagesmama nicht aus der Ruhe. Nebenbei sorgt sie dafür, dass bei dem heißen Wetter alle genügend trinken und im Freien eine Kopfbedeckung tragen. Nikolas‘ Strohhut ist beim Wasserspielen nass geworden, kein Grund zur Aufregung für Heike Arnold: „Der trocknet wieder.“

Solche Betreuerinnen und Betreuer für kleine Kinder wünscht sich Christiane Woelk von der Diakonie noch viel mehr. „Tagesmütter und — väter leisten einen wichtigen Beitrag für die Kinderbetreuung insgesamt — und das in einem familiären Umfeld“, betont Woelk. Für ihre Arbeit erhalten die Mütter oder Väter 7,50 Euro pro Kind und Stunde. Sie sind selbständig tätig und müssen Sozialabgaben und Steuern zahlen. „Ganz toll ist, dass zum Beispiel die Stadt Wangen die Sozialabgaben zur Hälfte bezuschusst. Das macht das Ganze noch attraktiver“, findet Woelk. Auch in anderen Gemeinden wie Amtzell, Achberg, Isny, für die sie ebenfalls zuständig ist, gibt es ähnliche Zuschüsse.

Eigene Erfahrung als Elternteil als einzige Voraussetzung

Einzige Voraussetzung für die Tätigkeit als Tagesmutter oder -vater ist eigene Erfahrung als Elternteil, die Freude am Umgang mit Kindern sowie die Bereitschaft, sich in Erziehungsfragen fortzubilden. Die Vermittlungsstellen im Kreis Ravensburg, wie die von der Diakonie in Wangen, nehmen Elternanfragen entgegen, vermitteln den Kontakt zu geeigneten Tageseltern, schauen sich die Räumlichkeiten der Pflegeeltern an und beraten die Tageseltern im Alltag. „Bei uns kann man jederzeit anrufen, wenn man mal nicht weiter weiß“, versichert Christiane Woelk, die selbst lange Zeit als Erzieherin gearbeitet hat. „Das ist sehr beruhigend für mich“, sagt Heike Arnold, „ich weiß, ich bin nicht allein mit meinen Fragen.“

Das Jugendamt Ravensburg und die regionalen Vermittlungsstellen für Kindertagespflege der freien Träger Caritas und Diakonie bieten im September 2023 einen Vorbereitungskurs für Tagesmütter und Tagesväter in Wangen an. Der kostenfreie Kurs findet an fünf Freitagnachmittagen und an drei Samstagen im September und Oktober statt und ist Voraussetzung für die Aufnahme in das Programm. Eine Bewerbung und Anmeldung unter 07522/7075015 oder E-Mail ([email protected]) ist erforderlich.