Wo Hochwasserschutz und Naturschutz keine Gegensätze sind

Was hat sich im Weiler Hiltensweiler bei Wangen in Sachen Hochwasserschutz im vergangenen Jahr getan und was wird dort nun genau entstehen? Im Rahmen des „CDU–Stadtgesprächs“ konnten sich Bürger ein Bild des Vorzeigeprojektes machen und Einblicke erhalten, wo — ganz allgemein betrachtet — auch Kontroversen liegen. Geführt wurde die Wanderung von Maximilian Bernhard, Chef der Holzindustrie Bernhard, CDU–Stadtratsfraktionsvorsitzendem Mathias Bernhard und Kreisjägermeister Peter Lutz.

Was wurde genau gemacht und was steckt dahinter?

Der Hochwasserschutzdamm werde die Ortschaft vor zukünftigen, hundertjährlichen Hochwässern der Oberen Argen schützen, sagte Maximilian Bernhard. Der alte Argendamm wurde geöffnet, da er in seiner Funktion durch Biber beeinträchtigt und geschädigt war. Das hatte in der Vergangenheit immer wieder zu Überschwemmungen geführt.

Wir müssen uns irgendwann entscheiden, was wir wollen: Biodiversität, Artenvielfalt, den Biber? Landwirt Marcel Renz

Führt die Argen künftig mehr Wasser, läuft es über den Ausströmungskanal, etwa 100 Meter nach der Fuß– und Radbrücke Jussenweiler, über eine Mulde in die Aue und füllt die Fläche. Von dort aus läuft das Wasser nach einer gewissen Zeit über den neu entstandenen „Argensee“ wieder zurück in den Fluss. Hiltensweiler wird durch den neuen Damm geschützt, der derzeit gekiest ist und nach Aussage von Gabi Trüb, innerhalb des Regierungspräsidiums Tübingen zuständig für Gewässer, noch begrünt wird.

Bei Hiltensweiler bildet sich ein neues Biotop heraus, man spricht auch vom „Argensee“. (Foto: Susi Weber )

Noch in der Entwicklung ist eine wachsende Auenfläche, wie sie für natürliche Gewässer typisch ist und in der sich auch der Biber ausbreiten kann. Bäume wurden gepflanzt und mit einem Gitter als Biberverbissschutz gesichert. Auch Grassamen sind ausgebracht.

Belassen wurden zumindest vorerst die nach dem Hochwasser 2017 argenseitig angebrachten Mattennetze, die, so Bernhard, auch im neuen, unteren der beiden Dämme verbaut sind. „Der größte Teil des Gebietes wird aber nun einfach der Natur überlassen“, erläuterte Bernhard. Seiner Aussage zufolge haben in jüngerer Zeit auch schon Zeitgenossen das Gebiet für sich entdeckt, für die es nicht vorgesehen ist: „Ein Heißluftballon ist gelandet, Quadfahrer waren hier und jemand hat versucht, über eine Winde hier zu surfen.“

Welche Kosten sind entstanden und wer trägt sie?

Die Gesamtkosten des Projekts in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro teilen sich laut Trüb vier Partner in unterschiedlichen Anteilen. Den Hauptanteil bestreitet dabei das Land Baden–Württemberg. Neben dem Land und der Stadt Wangen, die den Grunderwerb tätigte und die Mittel aus dem Erlös der mit der Maßnahme generierten Ökopunkte sowie ihren Vorteilsausgleich in Höhe von 30 Prozent in das Projekt einbringt, sind dies die Firma Holzindustrie Bernhard und der Kraftwerksbetreiber Ehinger Energie.

Im gesamten Landkreis gibt es etwa 1000 Biber. Maximilian Bernhard

Die beiden Letztgenannten beteiligen sich ebenfalls entsprechend der Vorteile, die sie durch die umgesetzte Maßnahme haben. Welche Dinge der Biber im Vorfeld mit sich brachte, erläuterte Maximilian Bernhard an seinen Repressalien als Industrieunternehmen: „Wir hatten schon immer im Hochwassergebiet eine sehr hohe Selbstbeteiligung. Als das mit dem Biber losging, hat man uns die Versicherung einfach gekündigt. Eine Zeitbombe. Wäre der Hochwasserschutz nicht gekommen, hätten wir ein wahnsinniges Existenzproblem gehabt.“

Was hat das Ganze mit dem Biber auf sich?

Der Biber hat sich schon vor einigen Jahren an der Argen niedergelassen und die alten Dämme unterhöhlt. Dies führte dazu, dass die Dämme nicht mehr dicht waren und die Gefahr bestand, dass Teile ausbrechen. Dort, wo sich jetzt der neue „Argensee“ ausbreitet, stand früher ein Maisfeld, in dem die Biber Nahrung fanden. „Vom Landratsamt kam ursprünglich die Idee, Hochwasserschutz mit dem Schutz des Bibers und einer Renaturierung mit einem Auwald zu verbinden“, sagte Maximilian Bernhard. Dabei handelt es sich laut Bernhard um eine rund sieben Hektar große Fläche, die bislang landwirtschaftlich genutzt wurde.

Was hat sich sonst getan?

Bernhard berichtete, dass auch der Naturschutzbund häufiger zur Vogelbeobachtung vor Ort sei: „Es ist phänomenal, welche Vögel sich hier bereits aufhalten und niederlassen.“ Auch der Biber hat sich bereits wieder ausgebreitet. Kreisjägermeister Peter Lutz geht in Hiltensweiler von „zwei bis drei Familien“ mit etwa zehn bis 15 Tieren aus: „Im gesamten Landkreis gibt es etwa 1000 Biber.“

Lutz zufolge gibt es zwischen Ravensburg, Biberach, Sigmaringen, dem Alb–Donau–Kreis und der Stadt Ulm auch „35 Problemreviere“ mit zu vielen Bibern beziehungsweise Schäden wie etwa Bahndamm– oder Straßenunterhöhlungen oder landwirtschaftliche Felder, in die Traktoren aufgrund der Biberbauten einfach einbrechen: „Die Reviere sind jetzt schon zu knapp. Vielleicht wird bis in zwei, drei Jahren etwas geschehen und Biber können entnommen werden.“ Dies heißt: getötet.

Die Wurzeln jener Bäume, die der Öffnung der Argen in Richtung „Argensee“ zum Opfer fielen, wurden im maximal 50 Zentimeter tiefen „See“ mit Drähten verankert. Bernhard: „Dort können Fische und Vögel brüten.“

Gibt es zum Thema Naturschutz und Hochwasserschutz auch Kontroversen?

Darüber sprachen Walter Hudler von der Stiftung Wilde Argen und Landwirt Marcel Renz aus Neuravensburg. Hudler nannte die von Lutz genannten „Biber–Problemreviere“ als „relativ kleines Problem“, das man seiner Meinung nach in Relation setzen müsse: „Anzustreben ist es, dass ein Benefit für beide Seiten entsteht.“ Der Biber sei einer der effektivsten Landschaftsgestalter, schaffe Biotope — nur fehle es ihm an Platz. „Das Problem ist hier jetzt auf einem Abschnitt von 1000 Meter und einem Weiler gelöst. Man muss das Thema Biber aber dennoch mit einem wachen Auge beobachten“, zog Renz seine Schlussfolgerung.

Er berichtete von einem Gebiet bei Neuravensburg, in dem nach einer Landschaftspflegeaktion seiner Aussage zufolge mindestens 15 Zeigerpflanzen (Anm. der Redaktion: Pflanzen mit einer geringen Toleranz gegenüber Veränderungen ihrer Lebensbedingungen) sind, aber auch Biber, die dort aufstauen: „Wir müssen uns irgendwann entscheiden, was wir wollen: Biodiversität, Artenvielfalt, den Biber?“ Renz forderte eine faire und offene Diskussion.