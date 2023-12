Wintereinbruch sorgt im Allgäu für Freude, aber auch für Frust

Die ergiebigen Schneefälle am Freitag und Samstag haben das Württembergische Allgäu bei strahlendem Sonnenschein am Sonntag in eine Winterwunderwelt verwandelt.

Worüber sich Spaziergänger oder Freizeitsportler freuen, hat Polizei und Feuerwehren auf Trab gehalten und für Frust vor allem bei Bahnreisenden gesorgt. Ein Überblick.

Wer freut sich über die Winterwunderwelt?

Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und eine weiß glitzernde Winterlandschaft: Der Sonntag in der Region war ein Tag wie aus dem Bilderbuch. Diese besondere Gelegenheit nutzten nicht nur Spaziergänger, auch die Wintersportler genossen die super Bedingungen. Viele Loipen in der Region waren gespurt, auch die ersten Lifte liefen bereits. Kinder flitzten mit ihren Bobs und Schlitten die Hügel hinunter, bauten Schneemänner oder Schneeburgen.

So auch in Wangen: Hier waren am Sonntag schon viele Langläufer unterwegs, mancher auch mit Schneeschuhen. Der Berger-Höhe-Lift war zwar nicht in Betrieb, der präparierte Buckel aber dennoch fest in der Hand der Familien mit ihren Kindern.

Wo fuhren keine Züge?

Während auf den Pisten, Loipen und Spazierwegen viel los war, herrschte auf den Schienen im Württembergischen Allgäu am Wochenende gespenstische Ruhe. Nach den Streiks zuletzt dürfte dies für weiteren Frust bei Bahnreisenden gesorgt haben. Nachdem bereits beim Start ins Wochenende der Zugverkehr vor allem in Bayern stark beeinträchtigt und der Münchner Hauptbahnhof nicht anfahrbar gewesen war, fielen am Samstag wie am Sonntag auch die Zugverbindungen zwischen München und Lindau aus. Auf dieser Strecke sei aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse „eine Betriebsaufnahme vor Montag nicht zu erwarten“, wie der Betreiber Go-Ahead am Sonntag mitteilte.

Am frühen Samstagmorgen war auch die Bahnstrecke zwischen Ravensburg und Aulendorf betroffen. Es kam zu Verspätungen und Teilausfällen, weil ein Baum auf die Gleise gestürzt war.

Wie waren die Feuerwehr gefordert?

Nach dem Wintereinbruch waren die Feuerwehren in der Region am Wochenende unterschiedlich gefordert. So hielten die ergiebigen Schneefälle vor allem die Wehren im Schussental auf Trab, aber auch in Wangen und Leutkirch gab es für die Einsatzkräfte viel zu tun.

So berichtete Wangens Kommandant Christoph Bock von einigen Dutzend Einsätzen im gesamten Stadtgebiet, besonders in den Nächten auf Samstag und Sonntag und vor allem wegen Schneebruchs und umgestürzter Bäume. Das habe nicht nur die kleineren Straßen, sondern auch die Autobahn betroffen. Zudem sei ein Baum auf ein Gebäude im Neuravensburger Weiler Ried gestürzt.

„Es waren zwar einigermaßen unspektakuläre, aber viele Einsätze“, so Bock. Weil durch die ergiebigen Regenfälle im November der Boden aufgeweicht sei und es bislang noch keinen längeren Frost gegeben habe, hätten viele Bäume bei „so viel Schnee auf einmal“ nicht standgehalten. „Deshalb war es schon etwas extremer als ein normaler Wintereinbruch im Allgäu“, sagt der Wangener Kommandant. Und empfiehlt, bei Spaziergängen durch den Wald in nächster Zeit die Augen offen zu halten: „Hier ist Vorsicht geboten.“

Der stellvertretende Leutkircher Kommandant Martin Waizenegger berichtet für die Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagfrüh von zehn Einsätzen in der Kernstadt und in den Ortschaften - zumeist wegen Bäumen, die wegen der Schneelast auf die Straßen fielen. Vergleichsweise wenig los war in den benachbarten Gebieten. Isnys Kommandant Claus Frey spricht von einem „sehr, sehr ruhigen Wochenende“, Wurzachs Feuerwehrchef Rolf Butscher nennt „vier Einsätze mit kleinen, umgestürzten Bäumen“.

Wo gab es Verkehrsunfälle?

Seit Freitagnachmittag kam es in den drei Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und dem Bodenseekreis zu insgesamt etwa 280 witterungsbedingten Einsätzen, Meldungen über Behinderungen oder sonstigen Störungen, verursacht durch die teils starken Schneefälle und winterlich geprägten Straßenverhältnissen, teilte das Polizeipräsidium am Sonntag mit. Hierbei sei es im Bodenseekreis zu 17, im Landkreis Sigmaringen zu 22 und im Landkreis Ravensburg zu 44 Verkehrsunfällen gekommen. Meist blieb es dabei bei Sachschäden. Aufgrund hoher Schneelasten auf Bäumen mussten in den drei Landkreisen mehrere Straßen für den Verkehr gesperrt werden, teilweise sogar bis Montag, so die Polizei weiter.

Auch auf der A 96 verlor Samstagmittag ein 19-jähriger Autofahrer auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg laut Polizei aufgrund schneebedeckter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Audi. Das Fahrzeug schleuderte demnach über die Fahrbahn und kollidierte insgesamt viermal mit der Mittelleitplanke, ehe das Fahrzeug in entgegengesetzter Richtung zum Stehen kam. Durch herumliegenden Trümmerteile wurde der Reifen eines nachfolgenden Autos beschädigt, die Beifahrerin des Unfallverursachers wurde leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro, wie die Polizei abschließend mitteilt.

Wo alles fiel der Strom aus?

Wie die Netze BW online mitteilen, gab es wegen der ergiebigen Schneefälle in der Region diverse Störungen. Besonders betroffen waren zwei Bereiche: zwischen Bad Waldsee, Wolfegg, Bergatreute und Bad Wurzach sowie das Gebiet Aitrach/Aichstetten. Hier kam es witterungsbedingt und durch Bäume, die auf Freileitungen gefallen waren, zumeist kurzzeitige Stromausfälle. Davon blieb der restliche Teil des Württembergischen Allgäus weitgehend verschont.