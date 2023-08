Wieder mehr Menschen im Württembergischen Allgäu ohne Job

Die Arbeitslosigkeit im Württembergischen Allgäu ist im Juli wieder gestiegen, bleibt aber auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Nach aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit Konstanz–Ravensburg waren im abgelaufenen Monat 1575 Menschen ohne Job, das sind 69 mehr als im Juni. Die Arbeitslosenquote lag damit bei 2,6 Prozent — gegenüber 2,4 Prozent im Vormonat und 2,1 Prozent im vergangenen Jahr. Zum Vergleich: Im Kreis Ravensburg liegt die Quote derzeit bei 2,7 Prozent, im gesamten Agenturbezirk (mit den Kreisen Konstanz, Ravensburg, Bodensee) sogar bei 3,1 Prozent.

„Schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen“

Die Zahl der offenen Stellen im Geschäftsstellenbezirk Wangen (entspricht in etwa dem Gebiet des Altkreises) ist laut Mitteilung von Juni auf Juli um 62 auf 1080 gesunken, im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 212 Arbeitsstellen weniger. „Neben saisonalen Effekten spiegeln sich auch die schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen am regionalen Arbeitsmarkt wider“, heißt es von der Arbeitsagentur. So habe im Juli auch die Zahl der Menschen, die sich im Anschluss an eine Beschäftigung arbeitslos gemeldet haben, zugenommen, während die Zahl der gemeldeten offenen Stellen wiederholt leicht zurückgegangen sei.