Wieder mehr Corona-Patienten in den Kliniken im Kreis Ravensburg

Die kalte Jahreszeit ist angebrochen und mit ihr steigt offenbar wieder die Anzahl am Corona-Virus erkrankter Menschen. Zumindest ist dies an den Entwicklungen in den Krankenhäusern der Oberschwabenklinik (OSK) ersichtlich, besonders am Wangener Westallgäu-Klinikum. Dort werden wieder vermehrt Covid-19-Patienten behandelt. Ab Freitag gilt da und am Elisabethen-Klinikum in Ravensburg zudem erneut eine teilweise Maskenpflicht. Experten sprechen von einem beginnenden, neuerlichen „Corona-Herbst“.

Fast 20 isolierte Patienten

Stand Donnerstag befanden sich im Wangener Krankenhaus 15 stationär untergebrachte Patienten, die aufgrund eines positiven Covid-19-Tests isoliert werden mussten, drei davon auf der Intensivstation. In Ravensburg gibt es derzeit vier isolierte Menschen, teilt die OSK auf Anfrage mit. Vor wenigen Tagen waren es am Westallgäu-Klinikum noch 14 Patienten gewesen und in Ravensburg einer. Ferner gibt es vermehrt Fälle von Beschäftigten, die krank sind oder positiv auf das Virus getestet wurden. Genaue Zahlen gebe es dazu aber nicht.

Die OSK hat vor diesem Hintergrund bereits vor einigen Tagen reagiert. Das dritte Obergeschoss am Engelberg darf seit Donnerstag vergangener Woche nur noch mit Maske betreten werden; Schilder weisen beim Betreten der Aufzüge darauf hin. Das gilt für Beschäftigte wie Besucher gleichermaßen. In der dritten Etage ist die Innere Medizin untergebracht, die das Gros der Corona-Patienten behandelt. Außerdem hat die OSK die Regelung auch für die Notaufnahme und die Intensivstation eingeführt, also für sämtliche Bereiche, die mit infizierten Menschen zu tun haben.

Wer alles Maske tragen muss

Nicht galt dies bisher für das Ravensburger Krankenhaus: „Im EK werden aktuell von einem Teil der Mitarbeiter Masken präventiv eigenverantwortlich getragen“, teilt OSK-Sprecherin Vera Sproll mit. Bislang habe es dort keine Maskenpflicht, außer im Rahmen der Hygienevorgaben bei vermuteter oder bestätigter infektiöser Erkrankungen.

All dies ändert sich ab Freitag, 20. Oktober, ‐ und zwar in beiden Häusern. Mit diesem Stichtag müssen alle OSK-Beschäftigten mit „patientennahen Tätigkeiten“ FFP-2-Mund-Nasenschutz tragen. Dazu zählt neben Ärzten, Pflegekräften und medizinischen Fachangestellten untern anderem auch das Personal aus der Physiotherapie, von Logopädie, Ergotherapie und Sozialdienst. Dass die Regelung für die Beschäftigten weitreichend ist, verdeutlicht dieser Satz der OSK-Sprecherin:

Letztlich können praktisch alle Berufsgruppen Patientenkontakt haben. OSK-Sprecherin

„Dringender“ Rat an Besucher

Nicht betroffen von der Maskenpflicht sind ‐ zumindest vorerst ‐ Besucher der beiden Krankenhäuser. Allerdings wird ihnen das Tragen „dringend“ empfohlen. Die OSK verweist dabei auf den Schutz von Mitarbeitern und Patienten. „Ihre Kooperation und Rücksichtnahme in dieser Angelegenheit sind für uns von großer Bedeutung, da sie dazu beitragen, die Gesundheit aller, die sich in unseren Kliniken aufhalten, zu schützen“, heißt es in einem Appell.

Zudem sollte auf den Besuch der Krankenhäuser verzichten, wer selbst unter einem Atemwegs- oder Magen-Darm-Infekt leidet. In Wangen werden deshalb seit einiger Zeit am Empfang kostenlos FFP-2-Masken ausgegeben. Die OSK bittet aber darum, dass sich Besucher ihren eigenen Mundschutz mitbringen.

Noch keine generellen Tests

Derweil gibt es flächendeckende Corona-Tests noch nicht. In der Zentralen Notaufnahme geschehe dies „situativ“, also bei entsprechenden Symptomen. Vorbeugend werde bei Verdacht oder Ausbruch des Virus’ in Bereichen getestet, in denen besonders gefährdete Personen betreut werden, so zum Beispiel auf den Intensivstationen.