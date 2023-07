Künftig dürfte der Zeitraum von der ersten Planung bis zum Spatenstich bei der Entwicklung von Neubaugebieten deutlich länger dauern. Denn das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die seit 2017 mögliche, vereinfachte Bauleitplanung weitgehend für nicht rechtens erklärt.

Dabei handelt es sich um den umstrittenen Paragrafen 13b des Baugesetzbuchs, der eine Umweltprüfung nicht mehr nötig macht, wenn ein Baugebiet an Bestandssiedlungen anküpft. Jetzt sagen die Richter: Der Gesetzespassus passe nicht zu EU–Standards beim Umweltschutz.

Zwei Beispiele gibt es in Wangen

Deshalb wird allerorten generell wieder eine reguläre Bauleitplanung nötig sein. Die aber ist aufwändiger und kostet mehr Zeit. Wangens OB Michael Lang sagte jetzt im Gemeinderat: Das betreffe alle nicht abgeschlossene Verfahren, in Wangen beispielsweise die Projekte „Am Hogenberg“ in Haslach und „Sattel“ an der Berger Höhe.

Der Rathauschef glaubt, dass bereits abgeschlossene Verfahren vom Gerichtsentscheid nicht mehr betroffen seien, zumindest wenn die Klagefrist abgelaufen ist. Grundsätzlich konstatierte er: „Bei der Entwicklung von Baugebieten hilft nur eines: Geduld, Geduld, Geduld.“