Wie sich Jugendarbeit in Wangen verändert hat

Zufrieden blickte Alexandra Weidmann, die städtische Jugendreferentin und damit zuständig für das Jugend– und Vereinshaus, auf das rege Treiben beim Jubiläumsfest an der Leutkircher Straße. Verschiedene Aktivitäten wie Bogenschießen, Kräuter–Workshop, Speckstein–Werkstatt, Graffitiwand oder Siebdruck lockten viele Kinder und Jugendliche an. Auch für die letzten 25 Jahre zieht sie eine rundum positive Bilanz.

„Das Kämpfen hat sich gelohnt“, findet Alexandra Weidmann. Inzwischen hätten die meisten in der Stadt erkannt, welche wertvolle Arbeit die vier Jugendsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter plus Praktikanten innerhalb und außerhalb des Jugendhauses leisten würden. „Die Kommune hat über die Jahre für mehr qualifiziertes Personal gesorgt, das jetzt sowohl für aufsuchende Sozialarbeit in der ganzen Stadt als auch für die Kooperation mit Schulen und Vereinen, für Projekte im Haus und nicht zuletzt für den offenen Treff sorgt“, beschreibt sie die verschiedenen Tätigkeitsfelder.

Start war durchaus holprig

Dabei war der Anfang der kommunalen Jugendsozialarbeit in Ergänzung zum selbstverwalteten Jugendzentrum „Tonne“ durchaus holprig — vor allem wegen der recht zähen Suche nach geeigneten Räumen und Gelände. Bis die Jugendlichen schließlich 1998 auf dem Dreher–Areal eine Heimat fanden, vergingen mehrere Jahre. „Die Planungs– und Vorbereitungszeiten waren damals auch nicht kürzer als heute“, so Weidmann mit einem Schmunzeln. Von diesen Schwierigkeiten sei man heute, 25 Jahre später, weit entfernt.

Das Team um Alexandra Weidmann stellt ein breites Angebot für Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 27 Jahre auf die Beine. „Dabei hat sich das Ursprungskonzept, auch Vereinen ein verlässliches Raumangebot zu machen, sehr bewährt“, sagt die Sozialarbeiterin. Wangener Vereine können die Räumlichkeiten kostenlos nutzen für Veranstaltungen, ihre Jugendgruppen oder einfach für ihre Hauptversammlungen.

Zwei Proberäume stehen außerdem der Wangener Musikszene zur Verfügung. So sind etwa die Mundharmonika–Freunde oder die Narrenzunft regelmäßig im Jugend– und Vereinshaus. Schulen halten mitunter Projekttage dort ab oder bieten eine gesonderte Abiturvorbereitung an. Auch so manche Yoga-Stunde fand bereits im Jugendhaus statt.

Themen für Sozialarbeit ändern sich

Die Themen, mit denen sich die Sozialarbeit tagtäglich beschäftigt, hat sich in den letzten Jahren auch in Wangen verändert.

Besonders nach Corona ist eine Zunahme der Gewaltbereitschaft und der Kinderarmut erkennbar, berichtet Henri Pohl, einer der Mitarbeiter im Jugendhaus.

Auch die Sozialen Netzwerke würden vermehrt die Aufmerksamkeit der Pädagogen erfordern. Denn Mobbing oder Fake News seien ebenfalls präsent.

„Die Besucher bei uns im offenen Treff wurden im Lauf der Jahre immer jünger“, erzählt Alexandra Weidmann von ihren Erfahrungen. Das Einstiegsalter liege inzwischen bei zehn bis elf Jahren. Das rühre sicher auch von den regelmäßigen Kinder–, Mädchen– und Jungentagen, die als Türöffner für Interessierte dienen. Auch die Ferienprogramme tragen zum Kennenlernen der Einrichtung bei. „Bei solchen Gelegenheiten sehen die Jugendlichen, dass jeder zu uns kommen kann. Wir bieten den Raum, um einmal ohne Erwachsene mit anderen aktiv zu werden oder einfach nur abzuhängen“, so Weidmann. Gleichzeitig sei immer ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin ansprechbar, falls jemand etwas auf dem Herzen hat.

Skateplatz wertet die Anlage auf

Der Skateplatz, inzwischen mit Pumptrack, werte die ganze Anlage zusätzlich auf. Wer dort seine Sprünge und Kurven übt, schaue vorher oder nachher auch mal im Jugendhaus vorbei. Nicht zu vergessen die wöchentlichen Gruppenangebote, sei es ein Kochtreff, eine Musikgruppe, eine Kräuter–Kreativgruppe oder der klassische Mädchentreff.

„Mit dem Jubiläumsprogramm wollten wir die ganze Bandbreite unserer Angebote einmal abbilden“, betont die Jugendreferentin. „Dazu gehört auch die vielfältige Musikkultur, die bei uns im Haus gelebt wird.“ Sei es über Konzerte, sei es über Vereine. Und so ging es abends nach dem Nachmittagsprogramm dann musikalisch richtig ab. Vom Happy–Birthday–Feiern ließen sich die Gäste jedenfalls auch durch das durchwachsene Wetter nicht abhalten.