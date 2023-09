Wie reagieren die Wangener auf den Discounter-Engpass?

Mit dem Lidl und dem Aldi an der Siemensstraße sind derzeit zwei der drei größeren Wangener Discounter wegen ihres Neubaus geschlossen. Wie laufen die Arbeiten für die beiden neuen Filialen? Und wohin orientieren sich nun die Kunden für ihren Einkauf? Ein Überblick.

Was ist der Stand bei der Aldi-Filiale an der Siemensstraße?

Nach der Schließung am 9. September wurde der dortige Aldi ausgeräumt und entkernt. Die derzeit laufenden Abbrucharbeiten sollen Anfang November abgeschlossen sein. Auch baurechtlich gibt es für den geplanten Neubau mittlerweile grünes Licht, der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung den dazugehörigen Bebauungsplan „Nahversorgung Spinnereistraße“.

Obwohl die Pläne ein weiteres Mal ausgelegt werden mussten, weil sich Anlieger erfolgreich gegen eine zweite Zufahrt von der Oderstraße her gewehrt hatten, wurde das Genehmigungsverfahren in rekordverdächtig kurzer Zeit abgeschlossen. Festgelegt ist dabei auch beim Aldi, dass der Anteil der sogenannten Non-Food-Ware auf 20 Prozent begrenzt ist, damit die „nahversorgungsrelevante Grundversorgung dauerhaft sichergestellt wird“, wie es in den Unterlagen heißt. Außerdem kam das Münchner Fachbüro Cima demnach zu dem Ergebnis, dass sich der Aldi-Neubau nicht negativ auf die vorhandenen Einzelhandelsstrukturen in der Altstadt und im Waltersbühl auswirkt.

Die Verkaufsfläche der neuen Aldi-Filiale wird sich von 750 auf 1200 Quadratmeter vergrößern. Das Gebäude wird um 90 Grad gedreht und künftig parallel zur Ravensburger Straße ausgerichtet sein. Unterscheiden wird sich der neue Aldi von anderen neuen Filialen des Discounters durch seine Holzfassade, die der Konzern als „städtebauliches Highlight“ bezeichnet. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach wird künftig durch E-Ladestationen auf dem Parkplatz ergänzt werden. Derzeit rechnet Aldi mit einer Eröffnung des neuen Markts im dritten Quartal 2024.

Dass die Wünsche der Anlieger im Verfahren berücksichtigt wurden, stieß im Rat grundsätzlich auf Zustimmung. Dennoch gab es bei der Abstimmung zum Bebauungsplan zehn Gegenstimmen, weil die GOL weiter große, eingeschossige Neubauten wegen des wenig sorgsamen Umgangs mit Flächen ablehnt.

Wie läuft’s beim Lidl-Neubau in der Spinnereistraße?

Nach dem symbolischen Spatenstich im Juni nimmt der neue Lidl immer mehr Form an. An der Spinnereistraße baut die Schwarz-Gruppe nach eigenen Angaben seine „zweite nachhaltige und energieeffizienten Holzbaufiliale in Deutschland“. Das Gebäude hat künftig eine Verkaufsfläche von über 1400 Quadratmetern, gut 400 mehr als der vorherige Bau. Teil des „ökologischen Filialkonzepts“ ist eine Photovoltaikanlage auf dem Pultdach, die auch Strom für die Schnellladesäule auf dem Parkplatz liefern soll. Die Eröffnung des neuen Lidls ist bereits Ende dieses Jahres geplant. Während der Bauzeit offen ist der benachbarte Fristo-Getränkemarkt, doch auch er bekommt auf der Rückseite, Richtung Erba, einen größeren Neubau. Die Bodenplatte hierfür ist bereits gegossen.

Wohin weichen die Aldi- und Lidl-Kunden aus?

Wie erwartet vor allem wohl entweder in benachbarte Supermärkte oder in die nächstgelegenen Filialen. Für den Aldi in der Siemensstraße berichtet der Konzern, dass sich „unsere Kunden hin zur zweiten Aldi-Filiale in der Spinnereistraße orientieren“. Auch der Aldi in Bodnegg verzeichne nach der Schließung „erhöhte Kundenzahlen“.

Der Rewe-Konzern geht auf SZ-Anfrage nach den Folgen des geschlossenen Aldi für den Luftlinie nur etwa 200 Meter entfernten Markt im Waltersbühl auch auf die derzeit laufenden Bauarbeiten an der Kreuzung B32/Siemensstraße ein und klagt: „Tatsächlich ist die Situation in unserem Rewe Am Waltersbühl die folgende: Die Behinderungen durch die Straßensperrung und den Umbau des Kreisels machen es für die Kunden sehr beschwerlich, den Markt zu erreichen. Umsatzverluste waren die Folge. Diese werden durch die Schließung des benachbarten Aldis nicht völlig ausgeglichen.“

Und wie wirkt sich der Wegfall des Lidl aus?

Wir haben mit dem wesentlichen Anstieg der Kundenzahlen in der Spinnereistraße gerechnet und planen auch den Personaleinsatz und die Logistik entsprechend, teilt Aldi mit.

Von Lidl heißt es dazu lediglich: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Angaben zum Verhalten unserer Kunden machen können.“

Und was sagt die Stadt zum „Discounter-Engpass“?

Aus Sicht von Holger Sonntag stellt der zeitgleiche Wegfall von zwei der drei größeren Discounter für mehrere Monate für die Nahversorgung in Wangen „kein Problem“ dar. Der städtische Wirtschaftsförderer verweist in diesem Zuge auch auf Lebensmittler, die in den vergangenen Monaten vergrößert haben oder neu hinzu gekommen sind. Beispielsweise der Norma in der Zeppelinstraße, der Edeka im Argencenter, der Bio-Markt in der Klosterbergstraße oder der Akba-Supermarkt in der Lindauer Straße.