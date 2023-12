Sozialer Wohnungsbau und wie Wohnen bezahlbar gemacht werden kann, das waren zentrale Themen des offenen monatlichen Treffens, zu dem der SPD-Ortsverein Wangen eingeladen hatte. Die Stadträte Gerhard Lang und Monika Hymer sowie die SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Franziska Schließer und Matthias Hermann haben in einer Diskussionsrunde mit Experte Christoph Bührer, Vorstand der Baugenossenschaft Wangen, die Möglichkeiten und Hindernisse im sozialen Wohnungsbau erörtert.

Welche Probleme Christoph Bührer nennt

Ein drängendes Problem, das bei der Diskussion im Mittelpunkt stand, ist der Mangel an verfügbaren Grundstücken und die gestiegenen Baukosten, heißt es in einer Mitteilung der Sozialdemokraten. Diese machten es derzeit nahezu unmöglich, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Unter der Überschrift „Wie kann das Wohnen bezahlbar werden?“ wurden verschiedene Ansatzpunkte erörtert.

Christoph Bührer brachte demnach die Baunebenkosten ins Gespräch, die aktuell etwa 20 Prozent der Gesamtbaukosten ausmachen. Dazu zählen etwa die Einreichung des Baugesuchs, welches immer ausgefeiltere Anforderungen erfüllen müsse. Weitere Kostentreiber seien außerdem regelmäßige zusätzliche, spezifische Standortanforderungen bei innerstädtischen Bauprojekten.

Immer noch „kistenweise Papierunterlagen“ nötig

Die aktuellen Lieferkettenstörungen, Materialengpässe und die Verteuerung der Energieträger wirkten sich ebenfalls sehr erschwerend aus, so Büher laut Bericht. Und: „Ein weiteres Problem sind bürokratische Hürden, die der Nachverdichtungen und Neubaugebieten oft im Weg stehen. Außerdem könnten baurechtliche Erleichterungen, zum Beispiel beim Lärmschutz, Projekte beschleunigen und Anforderungen erleichtern.“

Welche Schlüsse können aus dem Treffen nun für Wangen gezogen werden? Zum einen, und so beschreibt es laut SPD auch Christoph Bührer, könne versucht werden, nachzuverdichten. Auch hier wäre es wichtig, pragmatische Lösungen zu erarbeiten und zu digitalisieren. Es könne nicht sein, dass man immer noch kistenweise Papierunterlagen erstellt.

Hier wünschen meine Kollegen aus der Branche und ich uns dringend Verbesserungen, so Bührer.

Was eine Grundstreuer C bringen könnte

Zum anderen könnte laut Alwin Burth, Fraktionsvorsitzender der SPD im Gemeinderat eine Grundsteuer C ein Mittel sein, Leerstand entgegenzuwirken. Die Grundsteuer C würde leerstehenden, aber eigentlich vermietbaren Wohnraum besteuern. Würde diese Steuer erhoben, könnte sie eine Motivation für Eigentümer sein, doch zu vermieten.

SPD-Ortsvereinsvorsitzende Franziska Schließer nannte laut Mitteilung einen weiteren Gedanken: „Weitere Möglichkeiten sehe ich auch in der Förderung neuer Wohnformen. Dies können beispielsweise ,Wohnen für Hilfe’, Förderung des Mehrgenerationenwohnens und Wohngemeinschaften sein. Ein tolles Beispiel dafür ist die Genossenschaft Wohnen plus in Wangen“, so Schließer.

SPD beruft sich auf neues Wohngeldgesetz

Abseits von langfristigen Lösungen bietet nach Ansicht der Sozialdemokraten das überarbeitete Wohngeldgesetz kurzfristig Unterstützung bei der Finanzierung eigener Wohnkosten. Dadurch habe sich der Kreis der Empfänger verdreifacht: Insgesamt 4,5 Millionen Menschen könnten nun Wohngeld erhalten. Hinzu komme eine dauerhafte Heizkostenkomponente, damit Wohnraum auch bei steigenden Energiekosten bezahlbar bleibe. SPD-Stadträtin Monika Hymer, Rechtsanwältin für Sozialrecht ergänzt: „Das Wohngeld ist kein Almosen. Niemand muss sich dafür schämen, Wohngeld zu beziehen.“

Die SPD bekundet ferner, das Thema „Wohnen“ weiter verfolgen zu wollen. Als nächstes wolle man sich in Wangen neu entstehende Wohnungen ansehen, vor allem im Gebiet der ehemaligen Erba, so Ortsvereinsvorsitzender so Matthias Hermann.