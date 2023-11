„Fassen Sie einmal unter Ihren Stuhl.“ Mit diesen Worten überraschte Bernd Reutemann gleich zu Beginn seines Vortrages die Gäste in der ersten Reihe des voll besetzten Vortragssaales im Weberzunfthaus. Er referierte dort auf Einladung der Stadt Wangen und der IHK vor Händlern, Gastronomen und Gewerbetreibenden: „Bei jeder Veranstaltung sitzen die meisten Zuhörer im hinteren Teil. Daher habe ich die letzte Reihe als belegt markiert und unter einige Stühle der ersten Reihe kleine Aufmerksamkeiten geklebt.“

Mit solchen besonderen Aktionen möchte Reutemann die Kunden und Gäste binden: „Denn wir wollen, dass sich die Kunden gerne an uns erinnern und gerne wiederkommen.“

„Dauerhaft in Erinnerung bleiben“

Er warb daher um einen Perspektivwechsel in Dienstleistungsberufen „Stellen Sie den Menschen, den Kunden in den Mittelpunkt und zeigen Sie ihm, dass Sie gerne für ihn da sind.“ Gerade angesichts einer so bedeutenden Veranstaltung wie der Landesgartenschau 2024 müsse dies oberste Zielsetzung sein.

Der bereits mehrfach zum Dienstleister des Jahres gewählte Reutemann hob hervor:

Menschen kommen zur Landesgartenschau, weil sie etwas erleben wollen. Versucht also, die Dinge mit etwas mehr Liebe zu machen als andere. Gebt den Menschen das Gefühl, dass ihr es gerne macht - dann werdet ihr dauerhaft in Erinnerung bleiben. Bernd Reutemann

Die Menschen überraschen

Dabei komme es nicht immer auf die großen und spektakulären Dinge an. Wichtig sei vielmehr, dass man weiterdenke als andere, dass man die Menschen überrasche und Dinge tue, mit denen niemand rechnet. Und er hatte auch gleich einen Vorschlag: „Menschen laufen auf der Landesgartenschau viel und haben am Abend sicherlich müde Beine - warum ihnen also am Abend nicht eine Fußpflege aufs Zimmer stellen?“

Mit diesem breiten und kundenorientierten Ansatz sprach er Oberbürgermeister Michael Lang aus der Seele. Der hatte in seiner Einführung dafür geworben, den Gästen bereits bei der Ankunft zu zeigen, dass man sich über sie freut und dass man sie verwöhnen will: „Dazu zählt dann auch, dass alle - auch der Zubringerdienst - gute und persönliche Ratschläge für den Gartenschaubesuch geben können.“

Feuerwerk an ausgefallenen Ideen

Überhaupt sollen die Gäste nicht nur die Landesgartenschau kennenlernen, sondern auch Stadt und Region: „Davon profitieren dann beide - die Gäste, weil sie mehr für ihr Geld bekommen und die Stadt, weil die Gäste dann später vielleicht einmal Urlaub hier machen.“

In einer Welt, in der Produkte und Dienstleistungen immer vergleichbarer werden, hat die Frage, ob ich als Unternehmen wirklich gemocht werde, entscheidende Bedeutung. Denn warum sollte ich mein Geld jemandem geben, den ich nicht leiden kann? Bernd Reutemann

Reutemann machte seinem Ruf als begehrter und beliebter Vortragsredner alle Ehre und präsentierte in seinem Vortrag ein Feuerwerk an ausgefallenen Ideen, wie man Kunden und Gästen dauerhaft in Erinnerung bleiben kann. Dabei kann er aus einem langjährigen Erfahrungsschatz schöpfen, denn die meisten seiner Ideen hat er mit seiner Schwester Gerda selbst ausprobiert.

Mit ihr betrieb er bis zum Herbst 2017 über 15 Jahren lang erfolgreich das Vier-Sterne-Hotel und Restaurant „Bischofschloss“ in Markdorf am Bodensee. Als dann die Stadt entschied, selbst in das historische Gebäudeensemble einzuziehen, musste sich Reutemann eine neue Aufgabe suchen.

Der Kunde „muss es nett“ finden

Sehr anschaulich schilderte Reutemann Möglichkeiten, sich von anderen zu unterscheiden: So bot er etwa allen Autofahrern, die in Markdorf geblitzt wurden, eine vergünstigte Übernachtung in seinem Hotel. „Auf solche Sachen haben wir immer eine super Resonanz und bringen die Menschen zum Lächeln. Eine eigentlich blöde Sache wie geblitzt zu werden, bekommt so eine positive Wendung und wir gewinnen ein sehr gutes Image“, so Reutemann. Das Credo habe stets gelautet: „Den Mensch in den Mittelpunkt stellen und mehr Liebe in die etwas lieblos gewordene Welt zu bringen.“

Bernd Reutemann zeigte sich überzeugt, dass „mehr Service nicht immer ein Kostenfaktor sein muss. Es ist vor allem eine Frage der Einstellung und Glaubwürdigkeit der eingeführten Maßnahmen.“ Es seien die einfachen Strategien, die eigentlich so nahe liegen, dass es schon fast ein Kunststück sei, sie zu übersehen: „Wenn ein Auto, das zur Durchsicht in die Werkstatt zurückkommt, einen Kindersitz auf dem Rücksitz hat - dann legen Sie ein Pustefix drauf oder ein Pixi-Buch. Damit rechnet niemand - und Sie bleiben in Erinnerung.“ Der Kunde müsse sagen, „Das ist doch nett“ - dann haben wir ihn erreicht.

Zentraler Begriff seiner Arbeit ist deshalb Sympathie: „In einer Welt, in der Produkte und Dienstleistungen immer vergleichbarer werden, hat die Frage, ob ich als Unternehmen wirklich gemocht werde, entscheidende Bedeutung. Denn warum sollte ich mein Geld jemandem geben, den ich nicht leiden kann?“